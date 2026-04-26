Hülya Avşar Cup, 25'inci kez düzenlendi

Hülya Avşar Cup turnuvası, 25'inci yılında Antalya'da 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Antalya Belek'teki Megasaray Club'da 20-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda masters kategorisinde farklı yaş gruplarından 300'ün üzerinde sporcu mücadele etti. Hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.



Turnuvanın basın toplantısı ve ödül töreninde konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Hülya Avşar Cup ile 5'inci kez iş birliği yaptıklarını belirterek, hedeflerinin Türk tenisinin gelişmesi, yaygınlaşması, yetenekli oyuncular keşfetmek ve yetiştirmek olduğunu söyledi. Şahin, "Dar gelirli ve başarılı yüzbinlerce öğrenciye burs verdik ve vermeye devam ediyoruz. Hülya hanımla bu anlamda ortak bir noktamız var. O da turnuva gelirleriyle maddi imkanları sınırlı gençlere eğitim ve spor bursu sağlıyor. Bu turnuvada yine iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu turnuvaya 27 yaş kategorisinde 300'ün üzerinde tenisçi katıldı. Mücadele eden herkesi kutluyorum" dedi.



Turnuvaya adını veren Hülya Avşar ise organizasyonun sadece bir spor etkinliği olmadığını belirterek, "Hülya Avşar Cup'ın 25'inci yılında Antalya'da tenis severlerle bir araya geldik. 2001 yılından bu yana düzenlediğimiz Hülya Avşar Cup, bir spor etkinliği olmanın ötesinde, genç yeteneklere destek olan güçlü bir sosyal sorumluluk platformu. Her yıl yüzlerce sporcuyu bir araya getiriyoruz. Farklı yaş kategorilerinden geniş katılımcı profiliyle, rekabetin, centilmenliğin ve spor kültürünün en güçlü örneklerini kortlara taşıyoruz. Bu organizasyonun en anlamlı tarafı ise elde edilen gelirin sosyal faydaya dönüşmesi. Bugüne kadar çok sayıda maddi imkanı sınırlı ancak başarılı öğrenciye eğitim desteği ve spor bursu sağladık. Bunu sadece ben değil hep birlikte yaptık. 25'inci yılımızda da hem Türk tenisinin gelişimine katkı sunmaya hem de geleceğin sporcularına destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Etkinlik kapsamında Kemal Şahin ve milli sporcu Samiye İdil Özkeresteci'nin, Hülya Avşar ve antrenörü Korhan Akın ile yaptığı gösteri maçı, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.



