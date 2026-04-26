Hülya Avşar Cup, 25'inci kez düzenlendi

Hülya Avşar Cup turnuvası, 25'inci yılında Antalya'da 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Antalya Belek'teki Megasaray Club'da 20-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda masters kategorisinde farklı yaş gruplarından 300'ün üzerinde sporcu mücadele etti. Hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Turnuvanın basın toplantısı ve ödül töreninde konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Hülya Avşar Cup ile 5'inci kez iş birliği yaptıklarını belirterek, hedeflerinin Türk tenisinin gelişmesi, yaygınlaşması, yetenekli oyuncular keşfetmek ve yetiştirmek olduğunu söyledi. Şahin, "Dar gelirli ve başarılı yüzbinlerce öğrenciye burs verdik ve vermeye devam ediyoruz. Hülya hanımla bu anlamda ortak bir noktamız var. O da turnuva gelirleriyle maddi imkanları sınırlı gençlere eğitim ve spor bursu sağlıyor. Bu turnuvada yine iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu turnuvaya 27 yaş kategorisinde 300'ün üzerinde tenisçi katıldı. Mücadele eden herkesi kutluyorum" dedi.
Turnuvaya adını veren Hülya Avşar ise organizasyonun sadece bir spor etkinliği olmadığını belirterek, "Hülya Avşar Cup'ın 25'inci yılında Antalya'da tenis severlerle bir araya geldik. 2001 yılından bu yana düzenlediğimiz Hülya Avşar Cup, bir spor etkinliği olmanın ötesinde, genç yeteneklere destek olan güçlü bir sosyal sorumluluk platformu. Her yıl yüzlerce sporcuyu bir araya getiriyoruz. Farklı yaş kategorilerinden geniş katılımcı profiliyle, rekabetin, centilmenliğin ve spor kültürünün en güçlü örneklerini kortlara taşıyoruz. Bu organizasyonun en anlamlı tarafı ise elde edilen gelirin sosyal faydaya dönüşmesi. Bugüne kadar çok sayıda maddi imkanı sınırlı ancak başarılı öğrenciye eğitim desteği ve spor bursu sağladık. Bunu sadece ben değil hep birlikte yaptık. 25'inci yılımızda da hem Türk tenisinin gelişimine katkı sunmaya hem de geleceğin sporcularına destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Etkinlik kapsamında Kemal Şahin ve milli sporcu Samiye İdil Özkeresteci'nin, Hülya Avşar ve antrenörü Korhan Akın ile yaptığı gösteri maçı, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
Antalya'da düzenlenen Hülya Avşar Cup turnuvası, 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla tamamlandı. Dereceye giren isimler ödüllerine kavuştu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Bayern Münih bu kez 3-0'dan geri döndü!
-
9
Beşiktaş, Agbadou'nun partnerini Almanya'da buldu
-
8
Galatasaray'dan sürpriz hamle: Anguissa!
-
7
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski kiralık yıldızı için devrede
-
6
Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağı belli oldu!
-
5
Illian Meslier'den Beşiktaş'a yeşil ışık!
-
4
Galatasaray'dan Ümit Akdağ hamlesi!
-
3
Beşiktaş'a fırsat transferi!
-
2
Galatasaray'ın transfer kozu: İlkay Gündoğan
-
1
Real Madrid'e 90+4'te büyük şok!
- 14:40 Deniz Öncü, Moto2 İspanya yarışını 13. basamakta bitirdi
- 14:37 Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Sasha Vezenkov oldu
- 14:34 Tuana Süren, Şampiyonada bronz madalya elde etti
- 14:32 Galatasaray'ın Real Madrid'den hedefi: David Alaba
- 14:29 Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'na veda etti
- 14:26 Jose Mourinho'nun kararı Benfica'yı karıştırdı!
- 14:21 Muğlaspor'un Play-Off'taki rakibi Şanlıurfa
- 14:17 Aliağa FK'da Çetin gitti, Çavuş geliyor
- 14:16 Milli para atletler, Fas'ta 4 bronz madalya kazandı
- 14:13 Göztepe sonunda rahat nefes aldı
- 14:06 Altınordu sezonu moralli kapattı
- 14:02 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
- 13:57 Doğa sporcuları karın etkisini sürdürdüğü Aladağlar'da performanslarını test ediyor
- 13:51 Voleybol Efeler Ligi final serisinin 3. maçı oynanacak
- 13:43 Hülya Avşar Cup, 25'inci kez düzenlendi
- 13:42 ABB FOMEGT'in konuğu Beşiktaş
- 13:40 Manisa filede Vanjak'ı aldı
- 13:38 Trabzon'da boks maçında kavga
- 13:37 Galatasaray'dan sürpriz hamle: Anguissa!
- 13:30 Trabzonspor ile Konyaspor 50. randevuda
- 13:28 NBA'de play-off heyecanı sürüyor; İşte gecenin bütün sonuçları
- 13:24 Kadın futbolunda derbi heyecanı
- 13:21 Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesi üç eksik!
- 13:20 Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağı belli oldu!
- 13:18 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dalya demeye hazırlanıyor
- 13:02 Sadettin Saran'dan forma jesti ve mesaj!
- 12:52 Beşiktaş ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda
- 12:47 Beşiktaş'ın golcüsü Oh, Heung Min Son'u geçti
- 12:46 Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesi üç eksik
- 12:29 Okan Buruk: "Görülecek bir hesabımız var!"
- 12:26 Beşiktaş'ta yerli operasyonu
- 11:56 Beşiktaş'ın stoperdeki yeni adayı; Yerson Mosquera
- 11:51 Derbide 5 bin 800 polis görev yapacak!
- 11:49 Domencio Tedesco: "Şimdi ayağa kalkma zamanı"
- 11:24 Beşiktaş, Agbadou'nun partnerini Almanya'da buldu
- 11:15 Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski kiralık yıldızı için devrede
- 10:49 Dursun Özbek'ten prim kararı: "Size inanıyoruz"
- 10:39 Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mesaj: "Mesele skor değil"
- 10:39 Illian Meslier'den Beşiktaş'a yeşil ışık!
- 10:34 Uğurcan kalede güven veriyor
- 10:05 Neşter vuruldu; Beşiktaş'ta iki ismin bileti kesildi
- 10:03 10 maddede Samandıra: Fenerbahçe'nin derbi planı
- 10:02 10 maddede Kemerburgaz: Galatasaray'ın derbi planı
- 09:51 Beşiktaş'a fırsat transferi!
- 01:29 Derbi tarihinden en ilginç 23 bilgi!
- 01:24 Derbide öne çıkabilecek 10 istatistik
- 01:09 Galatasaray derbiye nasıl hazırlandı?
- 01:04 Fenerbahçe derbiye nasıl hazırlandı?
- 00:29 Fenerbahçe derbiyi nasıl kazanır?
- 00:23 Galatasaray derbiyi nasıl kazanır?
- 00:19 Derbide Avrupalılar'ın izleyeceği 10 yıldız!
- 00:03 Derbinin 10 kader adamı!
- 23:57 Galatasaray - Fenerbahçe: Derbinin sonucu kimi, nasıl etkiler?
- 23:53 Galatasaray - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 23:43 Serie A'nın düşme hattında kritik mücadele!
- 23:35 Stanimir Stoilov: "Duygularımız geri geldi"
- 23:32 Sami Uğurlu: "Avantajımızı kaybettik"
- 23:01 Osayi: "Babam Fenerbahçeli, Beşiktaş'a gitmeme izin vermezdi"
- 22:35 Sadettin Saran, derbi öncesinde takımı ziyaret etti
- 22:24 Asya'nın kralı Merih Demiral
Serie A'nın düşme hattında kritik mücadele!
Arsenal nefes aldı!
Manchester City, sürprize izin vermedi
Barça, şampiyonluk için geri sayımda!
Tottenham'dan hayat belirtisi: 15 maç sonra kazandılar!
Bayern Münih bu kez 3-0'dan geri döndü!
Frankfurt, puanı Can Uzun'la kurtardı
Serie A'da küme düşen ilk takım belli oldu!
Hull'un kötü gidişatı sürüyor; İbre tersine döndü
Nottingham Forest, Sunderland'e gol oldu yağdı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|31
|9
|10
|12
|41
|44
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|31
|9
|10
|12
|41
|52
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|16
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|17
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20