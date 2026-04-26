26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
0-08'
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
1-010'
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
0-010'
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
0-010'
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-17'
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
17:00
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
15:30
26 Nisan
Hartberg-LASK
15:30
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
26 Nisan
Basel-Sion
15:00
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
17:30
26 Nisan
Servette-Winterthur
17:30
26 Nisan
Estoril-Famalicao
17:30
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-035'
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
17:00
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
17:00
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
3-065'
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
15:00
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
16:00
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
16:00
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
16:00
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
16:00
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
16:00
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
16:00
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
16:00
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
16:30
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
17:15
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
17:00
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-047'
26 Nisan
Genoa-Como
16:00
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
16:00
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

Hülya Avşar Cup, 25'inci kez düzenlendi

Antalya'da düzenlenen Hülya Avşar Cup turnuvası, 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla tamamlandı. Dereceye giren isimler ödüllerine kavuştu.

26 Nisan 2026 13:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hülya Avşar Cup, 25'inci kez düzenlendi
Hülya Avşar Cup turnuvası, 25'inci yılında Antalya'da 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Antalya Belek'teki Megasaray Club'da 20-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda masters kategorisinde farklı yaş gruplarından 300'ün üzerinde sporcu mücadele etti. Hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Turnuvanın basın toplantısı ve ödül töreninde konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Hülya Avşar Cup ile 5'inci kez iş birliği yaptıklarını belirterek, hedeflerinin Türk tenisinin gelişmesi, yaygınlaşması, yetenekli oyuncular keşfetmek ve yetiştirmek olduğunu söyledi. Şahin, "Dar gelirli ve başarılı yüzbinlerce öğrenciye burs verdik ve vermeye devam ediyoruz. Hülya hanımla bu anlamda ortak bir noktamız var. O da turnuva gelirleriyle maddi imkanları sınırlı gençlere eğitim ve spor bursu sağlıyor. Bu turnuvada yine iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu turnuvaya 27 yaş kategorisinde 300'ün üzerinde tenisçi katıldı. Mücadele eden herkesi kutluyorum" dedi.

Turnuvaya adını veren Hülya Avşar ise organizasyonun sadece bir spor etkinliği olmadığını belirterek, "Hülya Avşar Cup'ın 25'inci yılında Antalya'da tenis severlerle bir araya geldik. 2001 yılından bu yana düzenlediğimiz Hülya Avşar Cup, bir spor etkinliği olmanın ötesinde, genç yeteneklere destek olan güçlü bir sosyal sorumluluk platformu. Her yıl yüzlerce sporcuyu bir araya getiriyoruz. Farklı yaş kategorilerinden geniş katılımcı profiliyle, rekabetin, centilmenliğin ve spor kültürünün en güçlü örneklerini kortlara taşıyoruz. Bu organizasyonun en anlamlı tarafı ise elde edilen gelirin sosyal faydaya dönüşmesi. Bugüne kadar çok sayıda maddi imkanı sınırlı ancak başarılı öğrenciye eğitim desteği ve spor bursu sağladık. Bunu sadece ben değil hep birlikte yaptık. 25'inci yılımızda da hem Türk tenisinin gelişimine katkı sunmaya hem de geleceğin sporcularına destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Kemal Şahin ve milli sporcu Samiye İdil Özkeresteci'nin, Hülya Avşar ve antrenörü Korhan Akın ile yaptığı gösteri maçı, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
