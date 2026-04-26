Voleybol Efeler Ligi final serisinin 3. maçı oynanacak

Ziraat Bankkart, 2-0 önde olduğu Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisinin 3. maçında 27 Nisan Pazartesi günü Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.



Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.



Başkent ekibi şampiyonluğa ulaşmak, sarı-kırmızılılar ise seriyi 4. maça taşımak için mücadele edecek.



ZİRAAT BANKKART 5. ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇIKACAK



Sahasındaki ilk maçı 3-1, deplasmandaki 2. karşılaşmayı da 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, bir galibiyet daha alırsa hem son 6 yılda hem de tarihinde 5. kez şampiyon olacak.



Ziraat Bankkart, mutlu sona ulaşması halinde Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 3. sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakalayacak.



Ligde 4 şampiyonluğu bulunan ve bu başarıyı son olarak 1988-1989 sezonunda yaşayan Galatasaray ise uzun süreli şampiyonluk hasretini sonlandırmak için seriyi sonraki maçlara taşımaya çalışacak.



Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) takip ediyor.



