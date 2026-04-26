Galatasaray'dan sürpriz hamle: Anguissa!

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken liderliğini koruyan Galatasaray, şampiyonluk hedefine ilerlerken bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını hızlandırdı.
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, bu bölge için transfer arayışını Serie A'ya yönelttiği iddia edildi.
Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Napoli forması giyen Kamerunlu oyuncu Frank Anguissa ile ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ
Daha önce Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 30 yaşındaki orta saha için transfer söylentileri ortaya atılmıştı. Ancak Anguissa, sezonu Napoli'de geçirdi.
SEZON PERFORMANSI
İtalyan temsilcisiyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, bu sezon 21 karşılaşmada görev alırken 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
