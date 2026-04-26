26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
1-0
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
2-1
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
1-0
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
2-3
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-2
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
1-147'
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
1-0
26 Nisan
Hartberg-LASK
1-5
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
0-04'
26 Nisan
Basel-Sion
0-2
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
0-039'
26 Nisan
Servette-Winterthur
3-239'
26 Nisan
Estoril-Famalicao
0-038'
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-2
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
1-048'
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
1-1DA
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
5-0
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
3-3
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
1-1
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
1-1
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
2-1
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
2-0
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
0-4
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
1-0
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
2-1
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
1-180'
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
0-2DA
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
1-048'
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-0
26 Nisan
Genoa-Como
0-2
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
2-3
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

Volkan Demirel: "Biz bu ligde kalacağız"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kocaelispor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Nisan 2026 17:44
Haber: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yenen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, kalan 3 haftada da puanları toplayıp ligde kalmak istediklerini söyledi.

Volkan Demirel, Eryaman Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyundan ve plandan ziyade bugün takımın mücadelesinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İkili mücadeleler ve hava toplarında bu mücadeleyi verdiler. Maça inanmanın, konsantrasyonun bize 3 puanı getirdiğini düşünüyorum. Bir gol daha attık ama kalecinin topa temas ettiği verilmeyen bir gol. İlk yarı üstün bir oyun, ikinci yarı skoru koruma amaçlı çocukların kendi inisiyatifiyle biraz daha geri çekilmiş olabiliriz. Bugün tamamen 3 puan hedefimizdi, 'Kalan son 4 haftada hedefimiz var.' diye hep söyledim. O hedeflerden birisini gerçekleştirdik, şimdi bir sonraki maçı bekleyeceğiz. Oradan da umduğumuz skoru alarak inşallah bu seneyi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız."

Bir soru üzerine Diabete'yi takıma ilk geldiğinde de çok beğendiğini belirten Demirel, "İkinci geldiğimde de bir türlü şans veremedim ama genç bir oyuncu, idmandaki performansı çok etkiliyordu. Galatasaray maçında inandım ve oynattım, çünkü açıkçası maça çıkarken fazla beklentim yoktu. Futbolda bir adalet vardır, çok iyi mücadele ettiler. Bugünkü kadro da o adaleti sağlamak için çıkan bir kadroydu." diye konuştu.

Maçta baskının 90 dakika yapılamayacağını dile getiren Volkan Demirel, "Galatasaray maçında farklı bir plan vardı, bugünkü maçta başka bir plan uyguladık. Bugün amaç, 1-0 olsun bizim olsun şeklindeydi. Çocuklar da bunun için ikinci yarıda baskıya maruz kaldı. Çok zor dönemden geçen bir takım için 1-0'lık galibiyet çok güzel, bunun keyfini sürün. Benim derdim puanları toplayıp ligde kalmak." ifadelerini kullandı.

Eryaman'da taraftarın da stadı neredeyse doldurarak çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu belirten Demirel, "Taraftarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün Ankara olarak bu maçı kazandık, inşallah da bu ligde Ankara takımı olarak kalacağız. Gençlerbirliği, hiçbir takıma karşı bu sahada ezilmedi. Bizim kalbimiz temiz, gönlümüz rahat. İnşallah bu sene bu çocuklarla biz ligde kalacağız. Hepsi çok güzel çocuklar, gerçekten böyle güzel oyuncuları bir arada bulmak çok zor. Yönetim, oyuncular, çalışanlar, teknik heyet, hepimizin amacı bu takımı ligde tutmak." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.