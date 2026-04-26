Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet!

Süper Lig'in 31. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başkent ekibi 1-0'lık skorla kazandı.Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü, 34. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu kaydetti.Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi.Öte yandan teknik direktör Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde ilk Süper Lig galibiyetini aldı. Bu galibiyet sonrası Gençlerbirliği, puanını 28'e yükseltti. Kocaelispor, 36 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki maçında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

17. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının sağında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



19. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan kullandığı taç atışında, Abdurrahim Dursun'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada kaleci Serhat Öztaşdelen'in hamle yaptığı topu Traore, altıpas civarından filelere gönderdi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, pozisyonda kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.



31. dakikada Gençlerbirliği'nden Koita ile Kocaelispor'dan Smolcic'in ceza alanında topa hamle yaptığı pozisyonun ardından ev sahibi ekip, penaltı itirazlarında bulundu. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Mehmet Türkmen, Smolcic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 34'üncü dakikada penaltıyı kullanan Metehan Mimaroğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





62. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanı içindeki Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda savunmadan dönen topa kale sahası önünde Tongya, röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.



80. dakikada Kocaelispor'un sol kanattan gelişen atağında, Haidara'nın son çizgiden yaptığı ortada Serdar Dursun topla buluştu. Kaleci Velho'nun da açıyı daralttığı pozisyonda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.





Stat: Eryaman



Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Şener



Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur (Dk. 75 Dele-Bashiru), Traore, Tongya (Dk. 69 Oğulcan Ülgün), Metehan Mimaroğlu (Dk. 86 Cihan Çanak), Koita (Dk. 69 Niang)



Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty (Dk. 46 Sissoho), Keita, Rivas (Dk. 46 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl (Dk. 62 Churlinov), Nonge (Dk. 90 Ahmet Sağat), Agyei (Dk. 75 Furkan Gedik)



Gol: Dk. 34 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan) (Natura Dünyası Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 45+2 Linetty (Kocaelispor), Dk. 57 Diabate (Natura Dünyası Gençlerbirliği)



