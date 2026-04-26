Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi: Gedson - Aral Şimşir

Yeni sezona iddialı bir kadroya girmek isteyen Trabzonspor, yaz transfer dönemini şimdiden açarak Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile söz kesti. Transferde hız kesmeyen Trabzonspor'un gündeminde şimdi de Gedson Fernandes'le birlikte bir isim daha var.



GEDSON FERNANDES VE ARAL ŞİMŞİR



Beşiktaş'ın Spartak Moskova'ya giden Gedson Fernandes'le ilgilenen Trabzonspor, Portekizli yıldızın yanı sıra Aral Şimşir için de bastırıyor. Sözcü'nün haberine göre, bordo-mavililer, 2 futbolcu için 20 milyon euroluk bütçe ayırdı.



FATİH TEKKE KADRODA GÖRMEK İSTİYOR



Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi çok istediği Gedson Fernandes ve Aral Şimşir için tüm imkanları zorlayacak.



ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?



Başkan Ertuğrul Doğan, kupadaki Samsunspor maçı sonrası transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 2 (Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz) transfer gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Burada isim vermem ama inşallah yakın zamanda tek tek bu anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz" demişti.



