Yeni sezona iddialı bir kadroya girmek isteyen Trabzonspor, yaz transfer dönemini şimdiden açarak Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile söz kesti. Transferde hız kesmeyen Trabzonspor'un gündeminde şimdi de Gedson Fernandes'le birlikte bir isim daha var.
GEDSON FERNANDES VE ARAL ŞİMŞİR
Beşiktaş'ın Spartak Moskova'ya giden Gedson Fernandes'le ilgilenen Trabzonspor, Portekizli yıldızın yanı sıra Aral Şimşir için de bastırıyor. Sözcü'nün haberine göre, bordo-mavililer, 2 futbolcu için 20 milyon euroluk bütçe ayırdı.
FATİH TEKKE KADRODA GÖRMEK İSTİYOR
Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi çok istediği Gedson Fernandes ve Aral Şimşir için tüm imkanları zorlayacak.
ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Ertuğrul Doğan, kupadaki Samsunspor maçı sonrası transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 2 (Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz) transfer gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Burada isim vermem ama inşallah yakın zamanda tek tek bu anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz" demişti.
Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi: Gedson - Aral Şimşir
Trabzonspor, Gedson Fernandes ve Aral Şimşir transferleri için 20 milyon euroluk bütçe ayırdı. İşte detaylar...
10
Beşiktaş, Agbadou'nun partnerini Almanya'da buldu
Galatasaray'dan Ümit Akdağ hamlesi!
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski kiralık yıldızı için devrede
Beşiktaş'a fırsat transferi!
Illian Meslier'den Beşiktaş'a yeşil ışık!
Galatasaray'ın transfer kozu: İlkay Gündoğan
Galatasaray'dan sürpriz hamle: Anguissa!
Galatasaray'ın Real Madrid'den hedefi: David Alaba
Real Madrid'e 90+4'te büyük şok!
Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağı belli oldu!
- 18:08 Pendikspor'dan kritik galibiyet: Playoff bileti cebinde
- 18:06 Trabzonspor Basketbol, Galatasaray'ı mağlup etti!
- 18:05 Bandırmaspor play-off umutlarını son haftaya bıraktı
- 18:05 Süper Lig için ikinci bilet: Esenler Erokspor ve Amedspor
- 18:02 Keçiörengücü evinde fırsatı kaçırmadı!
- 18:00 Como 3 maç sonra kazandı, hedef Avrupa!
- 18:00 Sivasspor'a kazanmak yetmedi; şansını kaybetti
- 17:58 Çorum FK, üç puanı dört golle aldı!
- 17:44 Volkan Demirel: "Biz bu ligde kalacağız"
- 17:37 Manchester United'ın listesinde: Ederson
- 17:23 Atletico Madrid, Joao Gomes için harekete geçti
- 17:09 Tamı tamına 6 gol var; kazanan yok!
- 17:06 Yıllar sonra oynanan tarihi derbide dostluk kazandı
- 17:05 Xavi'den Lionel Messi sözleri
- 16:45 Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi: Gedson - Aral Şimşir
- 16:43 Fenerbahçe Medicana'nın ligdeki sıralaması belli oldu!
- 16:40 Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet!
- 16:27 Fenerbahçe taraftarı, RAMS Park'a hareket etti
- 16:11 Motokros Tekirdağ'da devam ediyor
- 16:08 Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı!
- 16:05 Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabında Belçikalı Tom Crabbe birinci oldu
- 16:05 Fenerbahçe U19, Galatasaray U19'u iki golle geçti
- 15:58 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de şampiyon Fenerbahçe
- 15:52 Trabzonspor'dan Stefan Savic için sakatlık açıklaması!
- 15:44 Karşıyaka sahasında Erokspor'u tek sayı farkla mağlup etti
- 15:27 Fiorentina - Sassuolo maçı sessiz bitti
- 15:10 Londra Maratonunda rekor kırıldı!
- 14:57 Fethiye'de 4. Babadağ Ultra Maratonu sona erdi
- 14:50 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası'nda şampiyon Beşiktaş
- 14:40 Deniz Öncü, Moto2 İspanya yarışını 13. basamakta bitirdi
- 14:37 EuroLeague'de sezonun MVP'si Sasha Vezenkov oldu
- 14:34 Tuana Süren, Şampiyonada bronz madalya elde etti
- 14:32 Galatasaray'ın Real Madrid'den hedefi: David Alaba
- 14:29 Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'na veda etti
- 14:26 Jose Mourinho'nun kararı Benfica'yı karıştırdı!
- 14:21 Muğlaspor'un Play-Off'taki rakibi Şanlıurfa
- 14:17 Aliağa FK'da Çetin gitti, Çavuş geliyor
- 14:16 Milli para atletler, Fas'ta 4 bronz madalya kazandı
- 14:13 Göztepe sonunda rahat nefes aldı
- 14:06 Altınordu sezonu moralli kapattı
- 14:02 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
- 13:57 Doğa sporcuları karın etkisini sürdürdüğü Aladağlar'da performanslarını test ediyor
- 13:51 Voleybol Efeler Ligi final serisinin 3. maçı oynanacak
- 13:43 Hülya Avşar Cup, 25'inci kez düzenlendi
- 13:42 ABB FOMEGT'in konuğu Beşiktaş
- 13:40 Manisa filede Vanjak'ı aldı
- 13:38 Trabzon'da boks maçında kavga
- 13:37 Galatasaray'dan sürpriz hamle: Anguissa!
- 13:30 Trabzonspor ile Konyaspor 50. randevuda
- 13:28 NBA'de play-off heyecanı sürüyor; İşte gecenin bütün sonuçları
- 13:24 Kadın futbolunda derbi heyecanı
- 13:21 Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesi üç eksik!
- 13:20 Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağı belli oldu!
- 13:18 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dalya demeye hazırlanıyor
- 13:02 Sadettin Saran'dan forma jesti ve mesaj!
- 12:52 Beşiktaş ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda
- 12:47 Beşiktaş'ın golcüsü Oh, Heung Min Son'u geçti
- 12:46 Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesi üç eksik
- 12:29 Okan Buruk: "Görülecek bir hesabımız var!"
- 12:26 Beşiktaş'ta yerli operasyonu
Como 3 maç sonra kazandı, hedef Avrupa!
Manchester United'ın listesinde: Ederson
Atletico Madrid, Joao Gomes için harekete geçti
Tamı tamına 6 gol var; kazanan yok!
Xavi'den Lionel Messi sözleri
Serie A'nın düşme hattında kritik mücadele!
Arsenal nefes aldı!
Manchester City, sürprize izin vermedi
Barça, şampiyonluk için geri sayımda!
Tottenham'dan hayat belirtisi: 15 maç sonra kazandılar!
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|31
|9
|10
|12
|41
|44
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|31
|9
|10
|12
|41
|52
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20