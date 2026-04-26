Anthony Musaba'dan derbi öncesi iddialı açıklama

Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Hollandalı futbolcu, "Derbi maçları her zaman çok özeldir. Bu maç da bu ülke için çok özel. Futbolcular olarak çok motiveyiz. Konyaspor maçı sonrası sabırsızlıkla bu maçı bekledik. Bugün İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz!" dedi.
Musaba, "Hepimiz derbi için yüzde yüz hazırız." diye konuştu.
