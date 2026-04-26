26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
1-064'
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
1-0
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
2-1
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
1-0
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
2-3
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-2
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
1-4
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
1-390'
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
2-054'
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
1-0
26 Nisan
Hartberg-LASK
1-5
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
1-1
26 Nisan
Basel-Sion
0-2
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
1-2
26 Nisan
Servette-Winterthur
5-3
26 Nisan
Estoril-Famalicao
0-1
26 Nisan
Santa Clara-Braga
1-173'
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
0-271'
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-2
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
2-0
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
2-1
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
5-0
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
2-1
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
3-3
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
1-1
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
1-1
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
2-1
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
2-0
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
0-4
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
1-0
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
2-1
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
1-1
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
4-0
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
1-2
26 Nisan
Paris FC-Lille
0-1
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
2-1
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
1-0
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-0
26 Nisan
Genoa-Como
0-2
26 Nisan
Torino-Inter
2-2
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
2-3
26 Nisan
Le Havre-Metz
4-4
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
2-0

Osman Özköylü: "Kimse bunu yapamaz!"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Sarıyer maçının ardından konuştu.

calendar 26 Nisan 2026 19:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osman Özköylü: 'Kimse bunu yapamaz!'
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında SMS Grup Sarıyer'e deplasmanda 1-0 yenilen Esenler Erokspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, rakiplerinin ekstra bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, "Bizim adımıza beklemediğimiz bir oyun ve sonuç çıktı. Bugün bizim çok kötü performansımız, rakibin de çok ekstra bir performansı vardı. Keşke Sarıyer bu oyunu ligin bundan önceki bölümünde de oynasaydı. Bugün play-off'un en güçlü adayı olurdu. Bu düşündürücü, benim kafamı kurcalıyor." diye konuştu.

Sarıyer'in ekstra bir performans ortaya koyduğunu iddia eden tecrübeli teknik adam, "Neticede kazanan onlar oldu. Bugün ekstra mücadeleleri vardı. Belli oyuncularında farklılıklar vardı. Sarıyer iyi bir takım, iyi oyunculara sahip ama hiçbir maçını bu kadar kazanma arzusu dolu oynamadılar. Biz kendimize bakacağız. Biz de ekstra kötü oyun oynadık. Rakibin enerjisinin yüksek oluşu, ekstra motivasyonlu oluşu karşısında istediğimizi yapamadık. İstediğimiz pozisyonlara giremedik. Onur'un sakatlanması savunmamızı etkiledi. Orta sahada rakibimiz çok daha istekliydi, kazandıkları toplarla geçiş hücumları yaptılar. İkili averajda Amed bizden önde. Her şey son haftaya kaldı. Bu kadar kötü bir maç oynamadık. Belki şampiyonluk stresi bizi olumsuz etkilemiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Esenler Erokspor ile ilgili çeşitli algılar oluşturulduğunu vurgulayan Özköylü şunları söyledi:

"73 puan toplamış bir takım var burada. Bu puanları anasının ak sütü gibi helalinden almış bir takım var. Kimse bu emeği algıyla başka bir yere çekemez. Bu büyük bir terbiyesizliktir. Bu kulüp öyle bir kulüp değil. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Herkesin bu takımdakilerin emeğine saygı duyması gerektiğin düşünüyorum. Bizim de mağdur olduğumuz maçlar oldu. Bunları göstereceğiz, yeter ki lig bitsin. Bu ligi istediğimiz yerde bitirelim her şeyi konuşacağız. 10 aydır buralara gelmek için emekler harcadık. Keşke Sarıyer de yapsaydı, sadece bugün yapmasaydı. İnsanlar bizim emeğimize saygı duymayı öğrenecek. Hiçbir kirli işin içine girmedik. Sonu da öyle gelecek. Biz tevekkül eden insanlarız, sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Oluyorsa da olmuyorsa da Rabbim'dendir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 70 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 31 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
