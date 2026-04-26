Bursaspor Basketbol, evinde kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bursaspor Basketbol, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91- 72 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Uğur Akyıldız
Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 12, Smith (11), King 4, Konontsuk 16, Nnoko 7, Childress 14, Tevfik Akdamar, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 6, Yesukan Onar 4, Georges-hunt 17
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 17, Pipes 13, Mustafa 5, Mensah 6, Gavrilovic 8, Vuurst 6, Yiğit Özkan 4, Pusica 3, Metin Türen, Can Kaan Turgut 3, Bandaogo 4, Doğan Şenli 3
1. Periyot: 24-27
Devre: 49-37
3. Periyot: 67-56
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Uğur Akyıldız
Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 12, Smith (11), King 4, Konontsuk 16, Nnoko 7, Childress 14, Tevfik Akdamar, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 6, Yesukan Onar 4, Georges-hunt 17
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 17, Pipes 13, Mustafa 5, Mensah 6, Gavrilovic 8, Vuurst 6, Yiğit Özkan 4, Pusica 3, Metin Türen, Can Kaan Turgut 3, Bandaogo 4, Doğan Şenli 3
1. Periyot: 24-27
Devre: 49-37
3. Periyot: 67-56