26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
1-0
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
2-1
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
1-0
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
2-3
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-2
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
1-149'
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
1-0
26 Nisan
Hartberg-LASK
1-5
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
0-06'
26 Nisan
Basel-Sion
0-2
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
0-041'
26 Nisan
Servette-Winterthur
3-241'
26 Nisan
Estoril-Famalicao
0-040'
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-2
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
1-050'
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
1-148'
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
5-0
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
3-3
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
1-1
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
1-1
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
2-1
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
2-0
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
0-4
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
1-0
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
2-1
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
1-182'
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
0-2DA
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
1-050'
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-0
26 Nisan
Genoa-Como
0-2
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
2-3
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

Trabzonspor Basketbol, Galatasaray'ı mağlup etti!

Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Galatasaray MCT Technic'i 79-69 mağlup etti.

26 Nisan 2026 18:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Basketbol, Galatasaray'ı mağlup etti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 79-69 yendi.

Mücadelede ilk sayı konuk ekipten Palmer ile geldi. Oyun üstünlüğünü yakalayan Trabzonspor, ilk 5 dakikaya 14-6 önde girdi. Delgado'nun ribauntları ve Tinkle'ın atışlarıyla bordo-mavililer, ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk üç dakikası sonunda Trabzonspor farkı 10 sayıya çıkardı: 36-26. Sarı-kırmızılılar, Can Korkmaz'ın basketleriyle farkı azaltmaya çalışsa da Trabzonspor devreye 41-32 üstün girdi.

Üçüncü periyotta bordo-mavili takımın skorer isimlerinden Reed'in isabetli atışlarıyla fark 14'e çıktı: 53-39. Karadeniz ekibi, Girard'ın son saniyede dışarıdan kullandığı başarılı atışla üçüncü periyodu 61-46 önde bitirdi. Bu periyotta ev sahibi ekipten Delgado, girdiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıktı.

Son çeyrekte taraftarının da desteğiyle üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, karşılaşmadan 79-69 galip ayrıldı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi

Trabzonspor: Reed 17, Berk Demir 8, Yeboah 15, Taylor 11, Delgado 6, Girard 3, Tinkle 10, Hamm 6, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3

Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Can Korkmaz 4, Palmer 14, Gillespie 6, White 9, McCollum 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Petrucelli, Muhsin Yaşar 12

1. Periyot: 23-19

Devre: 41-32

3. Periyot: 61-46

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
