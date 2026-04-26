Tedesco'dan Asensio kararı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sakatlandığı Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray derbisinin maç kadrosuna alındı.
Hafta içinde bireysel antrenmanların yanısıra takımla taktik idmanlara da çıkan Asensio, Tedesco tarafından yedek olarak tercih edildi.
Fenerbahçe'de Asensio yerine Talisca 10 numarada görev alırken Sidiki Cherif ise forvet hattında yer aldı.
