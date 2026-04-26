Kerem Aktürkoğlu'na Ali Sami Yen'de tepki!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbi maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
20.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe kafilesi RAMS Park'a ulaştı.
2020-2024 yılları arasında Galatasaray forması giydikten sonra 1 yıl Benfica'da oynayan, ardından Fenerbahçe forması ile Süper Lig'e dönen Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerle ilk kez Galatasaray deplasmanına çıkacak.
Maç öncesi sahaya çıkan ilk isim olan Kerem Aktükoğlu, sahayı çay içerek turladı.
Galatasaray taraftarı, sahaya çıkmasının akabinde Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcuların tamamı sahaya çıktıktan sonra Galatasaray'ın çaldığı şarkı da dikkat çekti. Galatasaray anonsçusu tarafından Kenan Doğulu'nun 'Rütbeni Bileceksin' şarkısı çalındı
