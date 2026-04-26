26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
1-064'
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
1-0
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
2-1
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
1-0
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
2-3
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-2
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
1-4
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
1-390'
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
2-054'
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
1-0
26 Nisan
Hartberg-LASK
1-5
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
1-1
26 Nisan
Basel-Sion
0-2
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
1-2
26 Nisan
Servette-Winterthur
5-3
26 Nisan
Estoril-Famalicao
0-1
26 Nisan
Santa Clara-Braga
1-173'
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
0-271'
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-2
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
2-0
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
2-1
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
5-0
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
2-1
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
3-3
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
1-1
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
1-1
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
2-1
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
2-0
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
0-4
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
1-0
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
2-1
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
1-1
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
4-0
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
1-2
26 Nisan
Paris FC-Lille
0-1
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
2-1
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
1-0
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-0
26 Nisan
Genoa-Como
0-2
26 Nisan
Torino-Inter
2-2
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
2-3
26 Nisan
Le Havre-Metz
4-4
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
2-0

Servet Çetin'den Osman Özköylü'ye cevap!

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Esenler Erokspor maçının ardından konuştu.

calendar 26 Nisan 2026 19:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Esenler Erokspor'u 1-0 yenen SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin, ligi ne kadar yukarıda bitirirse kendisi adına başarılı olacağını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'ye cevap veren Çetin, "Osman hoca yaşça benden büyük, saygım sonsuz. Diyaloga girmek istemem ama konuşmasını hoş bulmadım. '8 maçlarını analiz ettik, böyle oynamadılar.' diyor. Demek ki yanlış analiz etmişler. Biz başka takımlara karşı da böyle oynadık." diye konuştu.

Diğer takımların durumunun kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayan Çetin şunları aktardı:

"Maçı bırakalım mı demek istiyor? Başka takımların, başka kulüplerin hakkını yemek mi daha doğru? Aldırış etmiyorum. Bu takımı ben motive ettim. Ben tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Birileri arayıp da beni bir yere göndermedi. Bu takımı diplerden aldım, ne kadar yukarıda bitirirsem kariyerim için önemli. Ben tırnaklarımla kazıyarak geliyorum. Hoca olarak ne kadar yüksekte bitirirsem o kadar iyi. 2-3 hafta önce düşme hattındaydım. Geçen sene şampiyon olmuş takımlar, play-off'u garantilemiş takımlar, küme düşmeyi garantilemiş takımlar rotasyona gittiler, gençleri oynattılar ve ligin kaderi belirlendi. Ben play-off'a gidecektim ama rotasyon yaptıkları için play-off'u kaçırdım. Oyuncuları motive mi etmeyim? Oyuncuların maçı vermesi mi doğru? Osman hoca ne demek istiyor? Golümüzü de vermediler. Hakem daha ne yapacaktı? Erokspor bizi yenebilecek güce sahip. Pozisyona giremediler bunun suçlusu biz miyiz? Ben kimsenin hakkını yemem. Osman hocayı çok severim, bir şeyler üretmek isteyen insan. Açıklamalarına üzüldüm. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Müthiş mücadele ettiler. Kimse bizi ilgilendirmiyor, kimsenin hakkına girecek şeyler yapmayalım diye konuştuk. birilerinin desteğiyle bir yere gelecek hoca değilim. başarılı olmak zorundayım."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 70 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 31 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
