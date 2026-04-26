Fenerbahçe yönetiminden taraftarına sürpriz

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk düğümünü çözecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde, sarı-lacivertli yönetimden deplasman tribününe gidecek taraftarlara anlamlı bir jest geldi.
Fenerbahçe yönetimi, RAMS Park'taki kritik mücadelede takımlarını yalnız bırakmayacak olan taraftarlar için üzerinde dev maçın tarihinin yer aldığı özel "hatıra çubuklu formaları" dağıttı.
Deplasman tribününde görsel bir bütünlük sağlamayı hedefleyen bu organizasyon kapsamında, sarı-lacivertli futbolseverler kendileri için hazırlanan formaları bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında Ülker Stadyumu Maraton alt tribünündeki belirlenen girişlerden teslim aldı.
SADETTİN SARAN'DAN ÖZEL NOT
Dağıtılan her formanın yanında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın özel bir motivasyon notu da yer aldı.
Saran mesajında, "Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde; bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin. Son düdük çalana dek omuz omuza" ifadelerini kullanarak taraftarları 90 dakika boyunca destek vermeye çağırdı.
Fenerbahçe yönetimi, RAMS Park'taki kritik mücadelede takımlarını yalnız bırakmayacak olan taraftarlar için üzerinde dev maçın tarihinin yer aldığı özel "hatıra çubuklu formaları" dağıttı.
Deplasman tribününde görsel bir bütünlük sağlamayı hedefleyen bu organizasyon kapsamında, sarı-lacivertli futbolseverler kendileri için hazırlanan formaları bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında Ülker Stadyumu Maraton alt tribünündeki belirlenen girişlerden teslim aldı.
SADETTİN SARAN'DAN ÖZEL NOT
Dağıtılan her formanın yanında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın özel bir motivasyon notu da yer aldı.
Saran mesajında, "Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde; bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin. Son düdük çalana dek omuz omuza" ifadelerini kullanarak taraftarları 90 dakika boyunca destek vermeye çağırdı.