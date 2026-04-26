Çorum FK, üç puanı dört golle aldı!

Trendyol 1.Lig'in 37. hafta maçında Çorum FK, Sakaryaspor'a konuk oldu.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK, 4-0'lık skorla kazandı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 11'de Braian Samudio, 69'da Yusuf Erdoğan, 77'de penaltıdan Fredy ve 84. dakikada penaltıdan Serdar Gürler attı.
Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 70 yaptı. Sakaryaspor, 34 puanda kaldı.
1.Lig'in son haftasında Çorum FK, Erzurumspor'u konuk edecek. Sakaryaspor, Manisa FK deplasmanına gidecek.
