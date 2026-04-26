Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde penaltı kararı!

Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 11. dakikada penaltı kazandı.
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif, 11. dakikada ceza sahasına girdikten sonra Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.
Hakem Kol, VAR'dan gelen onayın ardından penaltı kararında kaldı.
Fenerbahçe'de penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, topu dışarıya gönderdi.
