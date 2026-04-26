26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
1-0
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
2-1
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
1-0
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
2-3
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-2
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
1-149'
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
1-0
26 Nisan
Hartberg-LASK
1-5
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
0-06'
26 Nisan
Basel-Sion
0-2
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
0-041'
26 Nisan
Servette-Winterthur
3-241'
26 Nisan
Estoril-Famalicao
0-040'
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-2
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
1-050'
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
1-148'
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
5-0
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
3-3
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
1-1
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
1-1
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
2-1
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
2-0
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
0-4
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
1-0
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
2-1
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
1-182'
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
0-2DA
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
1-050'
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-0
26 Nisan
Genoa-Como
0-2
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
2-3
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

Yıllar sonra oynanan tarihi derbide dostluk kazandı

Taksimspor ile Beyoğluspor'un yıllar sonra veteran oyuncularla yeniden canlandırdığı tarihi derbi, dostluk ve kardeşlik mesajları eşliğinde 3-3 berabere sonuçlandı.

26 Nisan 2026 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yıllar sonra oynanan tarihi derbide dostluk kazandı
Taksimspor-Beyoğluspor Dostluk Kupası organizasyonunda iki takımın veteran oyuncuları karşı karşıya geldi.

Son olarak 19 Şubat 1961 tarihinde İstanbul Mahalli Ligi'nde karşılaşan iki takımın rekabeti, Taksimspor yönetiminin girişimiyle yeniden canlandırıldı.

Taksimspor Süleyman Seba Spor Tesisleri'nde oynanan müsabaka 3-3 sona erdi.

Taksimspor Kulübü Başkanı Alen Bağ, yılların derbisini canlandırmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Yıllarca Şeref Stadı'nda büyük maçlara sahne olmuş bu dev derbinin tekrarını yaşıyoruz. Çok mutluyuz, Feriköy halkı da çok sevinçli. En son profesyonel liglerde oynanan 3. lig maçlarından sonra ilk defa karşı karşıya geliyoruz. Bu organizasyonlar önemli. Spor dostluk ve kardeşliktir. Gençlerimize sahip çıkmak için spor en önemli aracımız. Bu tarihi derbide bölge halkımızı tekrar kucakladık." diye konuştu.

Beyoğluspor Kulübü Başkanı Stelyo Muhlidis de iki takımın maçlarının geniş kitleler tarafından takip edildiğini aktararak, "Tarihi bir rekabet ve ebedi dostluk. İki güzide kulüp 1930'lu-1940'lı yıllarda 20 bin kişi karşısında bu maçları oynuyorlardı. Biz de Taksimspor ile bunu canlandırmak istedik. Spor dostluk ve kardeşlik, bu sloganla çıkıyoruz. Umarım güzel bir anı yaşarız. İki kulübün de tarihi çok dolu. İki güzide kulübün 100 yılı aşkın dostluğu, tatlı rekabeti sahalara dökmek en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da "Burada Türk sporuna başarıyla hizmet etmiş iki İstanbul kulübü geçmişteki derbiyi canlandırmak istediler. Burada güzel bir an yaşıyoruz. Yeni seçilen Taksimspor başkanını da tebrik ediyorum. Seçim sonrasında böyle bir maç organize ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Aram Kuran ise şunları kaydetti:

"Taksimspor'un Beyoğluspor ile yaptığı maçlar bu akşamki derbi gibi değerlendiriliyor. Buradan Türk sporuna müthiş futbolcular hediye ediliyor. Kostas Kasapoğlu, Garbis İstanbulluoğlu gibi sporcular yetişmiş. Tekrar bu atmosferi bize yaşatan Taksimspor ve Beyoğluspor'a, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da bu sahaları bize pırıl pırıl, tertemiz verdikleri için teşekkür ediyorum."

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
