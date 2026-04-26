26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
1-063'
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
1-0
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
2-1
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
1-0
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
2-3
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-2
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
1-4
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
1-390'
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
2-053'
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
1-0
26 Nisan
Hartberg-LASK
1-5
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
1-1
26 Nisan
Basel-Sion
0-2
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
1-2
26 Nisan
Servette-Winterthur
5-3
26 Nisan
Estoril-Famalicao
0-1
26 Nisan
Santa Clara-Braga
1-172'
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
0-270'
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-2
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
2-0
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
2-1
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
5-0
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
2-1
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
3-3
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
1-1
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
1-1
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
2-1
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
2-0
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
0-4
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
1-0
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
2-1
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
1-1
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
4-0
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
1-2
26 Nisan
Paris FC-Lille
0-1
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
2-1
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
1-0
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-0
26 Nisan
Genoa-Como
0-2
26 Nisan
Torino-Inter
2-2
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
2-3
26 Nisan
Le Havre-Metz
4-4
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
2-0

Galatasaray'da derbide 9 değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupadaki Gençlerbirliği maçına göre Fenerbahçe derbisinde kadroda 9 değişiklik yaptı.

26 Nisan 2026 20:22
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti.

Ligin geride kalan bölümünde 71 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, son 4 haftaya liderlik koltuğunda girdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. İki takım, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan derbide RAMS Park'ta karşılaştı.

Ev sahibi Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içi Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yapılan ve 2-0'lık yenilgiyle elendikleri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasının ilk 11'inden sadece 2 oyuncuyu derbinin başlangıç 11'inde görevlendirdi.

Buruk, başkent temsilcisine karşı ilk 11'de başlattığı Sane ile Lemina'ya derbide de görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11 oynattığı Günay, Icardi, Eren, Kaan, Nhaga, Lang, Singo ve Boey'i yedeğe çekerken, Ahmed Kutucu'yu kadroya almadı.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Yunus, Torreira, Barış ve Osimhen'i sahaya sürdü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 70 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 31 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
