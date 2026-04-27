26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
3-0
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
1-0
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
2-1
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
1-0
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
2-3
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-2
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
1-4
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
1-3
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
4-0
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
1-0
26 Nisan
Hartberg-LASK
1-5
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
1-1
26 Nisan
Basel-Sion
0-2
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
1-2
26 Nisan
Servette-Winterthur
5-3
26 Nisan
Estoril-Famalicao
0-1
26 Nisan
Santa Clara-Braga
2-1
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
1-2
26 Nisan
AVS-Sporting CP
1-1
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-2
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
2-0
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
2-1
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
5-0
26 Nisan
Marsilya-Nice
1-1
26 Nisan
Rennes-Nantes
2-1
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
3-3
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
1-1
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
1-1
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
2-1
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
2-0
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
0-4
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
1-0
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
2-1
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
1-1
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
4-0
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
1-2
26 Nisan
Paris FC-Lille
0-1
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
2-1
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
2-1
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
1-0
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-0
26 Nisan
Genoa-Como
0-2
26 Nisan
Torino-Inter
2-2
26 Nisan
AC Milan-Juventus
0-0
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
2-3
26 Nisan
Le Havre-Metz
4-4
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
2-0

Alperen'i vurdular, pes etmedi! Houston kazandı

2026 NBA Playoffları Batı Konferansı 1. tur 4. maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 115-96 yenerek playoff serisini 3-1'e getirdi. Amen Thompson 23, Tari Eason 20, Alperen Şengün 19 sayı üretti. LeBron James 8 top kayıbıyla 10 sayıda kaldı. 5. maç 30 Nisan'da Los Angeles'ta.

27 Nisan 2026 08:54 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 09:11
Haber: Sporx.com dış haberler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Houston Rockets, Playofflarda NBA Batı Konferansı 1. tur 4. maçında Los Angeles Lakers'ı Toyota Center'da 115-96 yenerek seriyi 3-1'e indirdi.  DeAndre Ayton 3. çeyrekte Alperen Şengün'e dirsek vurması nedeniyle ihraç edildi. LeBron James 8 top kayıpla yalnızca 10 sayı üretebildi. 

Houston Rockets, elenmemek için sahaya çıktı ve Lakers'ı hiç oyuna sokmadı. Rockets, 0-3 geriden dönerek seride hayatta kaldı. Kevin Durant sakatlığı nedeniyle takımını tribünden izledi — bu seride Durant'ın forma giyemediği üçüncü maçtı. Seri boyunca Luka Doncic ve Austin Reaves'i de devrede bulunduramayan Lakers, bu kez LeBron James de etkisiz kalınca direnç gösteremedi.

Maçın kilit anı 3. çeyrekte yaşandı. Rockets periyoda 12-4'lük bir seriyle başladı ve fark 90-65'e ulaştı. Houston, çeyreği 34-18 kapatarak galibiyeti pratikte o 12 dakikada garantiledi.

Alperen Şengün 12'si sahadan 6 isabetli, tamamı ikili olmak üzere 19 sayı üretti. Rakibi 13 kez serbest atışa gitmeye zorlayarak 7 sayı ekledi — yüzde 53.8 isabetle. 3 hücum 3 defans olmak üzere 6 ribaund aldı, 2 asist dağıttı, 1 top kaybı yaptı ve 1 top çaldı. Saha içinde 12 sayısını boyalı bölgede tamamlarken 5 hızlı hücum sayısı da üretimine ekledi. +7 artı/eksi oranıyla sahada olduğu sürece Houston üstün oynadı.

AYTON'IN ERKEN ÇIKIŞI

Maçın en çarpıcı anı DeAndre Ayton'ın ihracı oldu.  Ayton, 3. çeyrekte Alperen Şengün'ün yüzüne bilerek dirsek ve ön kol vurması nedeniyle sportmendlik dışı faul ile sahadan uzaklaştırıldı. Maçı yöneten hakem açıklamasında bu teması "gereksiz ve aşırı" olarak nitelendirdi. Ayton ihraç edildiğinde Lakers zaten 19 sayı gerideydi. Ama psikolojik etki fark yaratmaya devam etti.

AMEN THOMPSON: GECENİN ADAMI

Amen Thompson gecenin en etkili ismi oldu. 16 sahadan 10 isabeti, 23 sayı, 7 asist ve 4 ribaundla maçın en dengeli performansını sergiledi. Thompson, 3. çeyrekteki kritik koşuda Rockets'ın hücum organizasyonunu yönetti ve iki üst üste sayıyla farkı belirleyici hale getirdi.

TARİ EASON: 20 SAYI VE 5 BLOK

Tari Eason bu gecenin sürpriz ismi oldu. %70 isabet oranıyla 20 sayı üretti, 8 ribaund aldı ve 5 blokla Lakers'ın iç hat çözümlerini engelledi. +31 artı/eksi oranı takımın en etkili savunma ismi olduğunu ortaya koydu. Eason, hızlı hücumlarda 8 sayıyla Rockets'ın tempolu oyununun motorunu oluşturdu.

ALPEREN ŞENGÜN: 19 SAYI, BİR DE DİRSEK

Alperen Şengün 19 sayı ve 6 ribaundla Rockets'a büyük katkı verdi. Maçın en zorlu kişisel anı Ayton'ın dirsek vuruşuydu — ancak Şengün devam etti. Houston'un tüm başlangıç beşi bu maçta en az 16 sayı üretti; Şengün 19 ile bu kolektif saldırının parçasıydı.

REED SHEPPARD: İKİ ÜÇLÜK O STRETCHİN İÇİNDE

Reed Sheppard 7 üçlük denemesinden 4'ünü potaya gönderdi ve 17 sayı üretti. Sheppard, Rockets'ın 3. çeyrekteki 12-4'lük açılış serisinde iki üçlük attı ve Lakers'ı o periyotta tamamen kilitleyen avantajı pekiştirdi.

LEBRON JAMES: 8 TOP KAYBI, 10 SAYILIK GECE

Lakers cephesinde tablo karanlıktı. CBS Sports'un aktardığına göre LeBron James, Game 3'te "Başka ne yapacağız? Pasif ya da rehavet içinde olma lüksümüz yok" diyerek liderliğini ortaya koymuştu. Bu gece ise 9 sahadan yalnızca 2 isabete ulaşabildi ve 8 top kaybıyla Lakers'ın 24 toplam top kaybının üçte birini tek başına üstlendi. Serbest atışlarda yüzde 100 isabetini korurken saha içi etkisi son derece sınırlı kaldı. -18 artı/eksi oranı gecenin tablosunu net biçimde özetliyordu.

IME UDOKA'DAN GAME 3 SONRASI VİRAL DEMET

Bu maçın bağlamını anlamak için bir gün geriye gitmek gerekiyor. Game 3'te Houston, LeBron'un dramatik dönüşünden önce 6 sayı önde ve 30 saniye kalmışken seriyi bitirme şansını harcamıştı. Yahoo Sports'un aktardığına göre Rockets koçu Ime Udoka maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: "Korkunç hatalar. Bunun genç olmaktan mı, yoksa anın ağırlığından korkmaktan mı kaynaklandığını bilemiyorum. 30 saniye kala 6 sayı öndesin, top sende, tek yapman gereken topu tutup faulü almak. Ama atıyoruz."

Ve devam etti: "Bunu daha da kötü yapan şey şu: Marcus Smart'a verilen çok kötü bir faul, ona 3 serbest atış hakkı tanıdı. Sonraki oyunda arka saha ihlali. Elde topu var, çift savunma geliyor, geniş olan Şengün'e vermek varken topu sürerek bölüyor, bir top kaybı daha. Ve James zor bir şut atıyor. Son oyunda ise çizilen oyun uygulanmıyor. Bunların hepsi bir arada."

Bu çıkış sosyal medyada viral oldu. Ve 4. maçta Rockets, o hatalardan ders çıkardığını ispatladı.

DURANT TRİBÜNDEN İZLEDİ

Kevin Durant bu seri boyunca Lakers'a karşı yalnızca bir maç oynayabildi. İlk maçta sağ diz burkulması, ikinci maçta sol bileğinin incitmesi ve 4. maçta tedavi süreciyle tribünde kaldı. NBA.com'un aktardığına göre Rockets koçu Ime Udoka, dördüncü maç öncesi Durant'ın durumunu şöyle değerlendirmişti: "Sürekli tedavi görüyor. Biraz ağrı var, ödem atılıyor. Sabah ve maç öncesi deneyeceğiz, durumunu o zaman bileceğiz." Bu maçta Durant sahaya çıkamadı.

Seride Lakers 3-1 önde devam ediyor. 5. maç 30 Nisan Çarşamba gecesi Los Angeles'ta, Crypto.com Arena'da oynanacak.

📊 SKOR: Houston Rockets 115 — 96 Los Angeles Lakers
📅 TARİH: 27 Nisan 2026, 04:30 (TR saatiyle)
🏟️ SALON: Toyota Center, Houston
🔢 SERİ: Lakers 3-1 önde (Batı Konferansı 1. Tur)

ROCKETS PERFORMANSLARI:
⭐ Amen Thompson: 23 sayı | 7 asist | 4 ribaund
⭐ Tari Eason: 20 sayı | 8 ribaund | 5 blok
⭐ Alperen Şengün: 19 sayı | 6 ribaund
⭐ Reed Sheppard: 17 sayı | 4/7 üçlük
⭐ Jabari Smith Jr.: 16 sayı | 8 ribaund | 3 blok

LAKERS PERFORMANSLARI:
DeAndre Ayton: 19 sayı | 10 ribaund → İhraç edildi (Flagrant 2)
LeBron James: 10 sayı | 9 asist | 8 top kaybı
Rui Hachimura: 13 sayı

MAÇIN KRİTİK ANLARI
3. çeyrek — HOU 34, LAL 18 (maçı bu periyotta kopardı)
Ayton ihracı — Şengün'e Flagrant Foul 2
Durant — Sakat olarak tribünde izledi (sol bilek)
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.