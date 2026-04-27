Alperen'i vurdular, pes etmedi! Houston kazandı

Alperen Şengün 12'si sahadan 6 isabetli, tamamı ikili olmak üzere 19 sayı üretti. Rakibi 13 kez serbest atışa gitmeye zorlayarak 7 sayı ekledi — yüzde 53.8 isabetle. 3 hücum 3 defans olmak üzere 6 ribaund aldı, 2 asist dağıttı, 1 top kaybı yaptı ve 1 top çaldı. Saha içinde 12 sayısını boyalı bölgede tamamlarken 5 hızlı hücum sayısı da üretimine ekledi. +7 artı/eksi oranıyla sahada olduğu sürece Houston üstün oynadı.

AYTON'IN ERKEN ÇIKIŞI

Ayton thrown out! 👀



Deandre Ayton was leading LA with 19 PTS and 10 REB but was ejected for this hit on Alperen Sengun.



AMEN THOMPSON: GECENİN ADAMI

TARİ EASON: 20 SAYI VE 5 BLOK



ALPEREN ŞENGÜN: 19 SAYI, BİR DE DİRSEK



Alperen Şengün 19 sayı ve 6 ribaundla Rockets'a büyük katkı verdi. Maçın en zorlu kişisel anı Ayton'ın dirsek vuruşuydu — ancak Şengün devam etti. Houston'un tüm başlangıç beşi bu maçta en az 16 sayı üretti; Şengün 19 ile bu kolektif saldırının parçasıydı.



REED SHEPPARD: İKİ ÜÇLÜK O STRETCHİN İÇİNDE



Reed Sheppard 7 üçlük denemesinden 4'ünü potaya gönderdi ve 17 sayı üretti. Sheppard, Rockets'ın 3. çeyrekteki 12-4'lük açılış serisinde iki üçlük attı ve Lakers'ı o periyotta tamamen kilitleyen avantajı pekiştirdi.



LEBRON JAMES: 8 TOP KAYBI, 10 SAYILIK GECE



Lakers cephesinde tablo karanlıktı. CBS Sports'un aktardığına göre LeBron James, Game 3'te "Başka ne yapacağız? Pasif ya da rehavet içinde olma lüksümüz yok" diyerek liderliğini ortaya koymuştu. Bu gece ise 9 sahadan yalnızca 2 isabete ulaşabildi ve 8 top kaybıyla Lakers'ın 24 toplam top kaybının üçte birini tek başına üstlendi. Serbest atışlarda yüzde 100 isabetini korurken saha içi etkisi son derece sınırlı kaldı. -18 artı/eksi oranı gecenin tablosunu net biçimde özetliyordu.



IME UDOKA'DAN GAME 3 SONRASI VİRAL DEMET



Bu maçın bağlamını anlamak için bir gün geriye gitmek gerekiyor. Game 3'te Houston, LeBron'un dramatik dönüşünden önce 6 sayı önde ve 30 saniye kalmışken seriyi bitirme şansını harcamıştı. Yahoo Sports'un aktardığına göre Rockets koçu Ime Udoka maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: "Korkunç hatalar. Bunun genç olmaktan mı, yoksa anın ağırlığından korkmaktan mı kaynaklandığını bilemiyorum. 30 saniye kala 6 sayı öndesin, top sende, tek yapman gereken topu tutup faulü almak. Ama atıyoruz."



Ve devam etti: "Bunu daha da kötü yapan şey şu: Marcus Smart'a verilen çok kötü bir faul, ona 3 serbest atış hakkı tanıdı. Sonraki oyunda arka saha ihlali. Elde topu var, çift savunma geliyor, geniş olan Şengün'e vermek varken topu sürerek bölüyor, bir top kaybı daha. Ve James zor bir şut atıyor. Son oyunda ise çizilen oyun uygulanmıyor. Bunların hepsi bir arada."



Bu çıkış sosyal medyada viral oldu. Ve 4. maçta Rockets, o hatalardan ders çıkardığını ispatladı.



DURANT TRİBÜNDEN İZLEDİ



Kevin Durant bu seri boyunca Lakers'a karşı yalnızca bir maç oynayabildi. İlk maçta sağ diz burkulması, ikinci maçta sol bileğinin incitmesi ve 4. maçta tedavi süreciyle tribünde kaldı. NBA.com'un aktardığına göre Rockets koçu Ime Udoka, dördüncü maç öncesi Durant'ın durumunu şöyle değerlendirmişti: "Sürekli tedavi görüyor. Biraz ağrı var, ödem atılıyor. Sabah ve maç öncesi deneyeceğiz, durumunu o zaman bileceğiz." Bu maçta Durant sahaya çıkamadı.



Seride Lakers 3-1 önde devam ediyor. 5. maç 30 Nisan Çarşamba gecesi Los Angeles'ta, Crypto.com Arena'da oynanacak.



📊 SKOR: Houston Rockets 115 — 96 Los Angeles Lakers

📅 TARİH: 27 Nisan 2026, 04:30 (TR saatiyle)

🏟️ SALON: Toyota Center, Houston

🔢 SERİ: Lakers 3-1 önde (Batı Konferansı 1. Tur)



ROCKETS PERFORMANSLARI:

⭐ Amen Thompson: 23 sayı | 7 asist | 4 ribaund

⭐ Tari Eason: 20 sayı | 8 ribaund | 5 blok

⭐ Alperen Şengün: 19 sayı | 6 ribaund

⭐ Reed Sheppard: 17 sayı | 4/7 üçlük

⭐ Jabari Smith Jr.: 16 sayı | 8 ribaund | 3 blok



LAKERS PERFORMANSLARI:

DeAndre Ayton: 19 sayı | 10 ribaund → İhraç edildi (Flagrant 2)

LeBron James: 10 sayı | 9 asist | 8 top kaybı

Rui Hachimura: 13 sayı



MAÇIN KRİTİK ANLARI

3. çeyrek — HOU 34, LAL 18 (maçı bu periyotta kopardı)

Ayton ihracı — Şengün'e Flagrant Foul 2

Durant — Sakat olarak tribünde izledi (sol bilek)

Houston Rockets, Playofflarda NBA Batı Konferansı 1. tur 4. maçında Los Angeles Lakers'ı Toyota Center'da 115-96 yenerek seriyi 3-1'e indirdi. DeAndre Ayton 3. çeyrekte Alperen Şengün'e dirsek vurması nedeniyle ihraç edildi. LeBron James 8 top kayıpla yalnızca 10 sayı üretebildi.Houston Rockets, elenmemek için sahaya çıktı ve Lakers'ı hiç oyuna sokmadı. Rockets, 0-3 geriden dönerek seride hayatta kaldı. Kevin Durant sakatlığı nedeniyle takımını tribünden izledi — bu seride Durant'ın forma giyemediği üçüncü maçtı. Seri boyunca Luka Doncic ve Austin Reaves'i de devrede bulunduramayan Lakers, bu kez LeBron James de etkisiz kalınca direnç gösteremedi.Maçın kilit anı 3. çeyrekte yaşandı. Rockets periyoda 12-4'lük bir seriyle başladı ve fark 90-65'e ulaştı. Houston, çeyreği 34-18 kapatarak galibiyeti pratikte o 12 dakikada garantiledi.Maçın en çarpıcı anı DeAndre Ayton'ın ihracı oldu. Ayton, 3. çeyrekte Alperen Şengün'ün yüzüne bilerek dirsek ve ön kol vurması nedeniyle sportmendlik dışı faul ile sahadan uzaklaştırıldı. Maçı yöneten hakem açıklamasında bu teması "gereksiz ve aşırı" olarak nitelendirdi.Ayton ihraç edildiğinde Lakers zaten 19 sayı gerideydi. Ama psikolojik etki fark yaratmaya devam etti.Amen Thompson gecenin en etkili ismi oldu. 16 sahadan 10 isabeti, 23 sayı, 7 asist ve 4 ribaundla maçın en dengeli performansını sergiledi. Thompson, 3. çeyrekteki kritik koşuda Rockets'ın hücum organizasyonunu yönetti ve iki üst üste sayıyla farkı belirleyici hale getirdi.Tari Eason bu gecenin sürpriz ismi oldu. %70 isabet oranıyla 20 sayı üretti, 8 ribaund aldı ve 5 blokla Lakers'ın iç hat çözümlerini engelledi. +31 artı/eksi oranı takımın en etkili savunma ismi olduğunu ortaya koydu. Eason, hızlı hücumlarda 8 sayıyla Rockets'ın tempolu oyununun motorunu oluşturdu.