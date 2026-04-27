Fenerbahçe'de kritik saat: 14.00

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 3-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrası olağanüstü toplantı yapma kararı aldı.
Sarı lacivertliler bugün saat 14.00'te toplanarak, derbi mağlubiyetini değerlendirecek.
Fenerbahçe Futbol şubesi sorumlusu Ertan Torunoğulları, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda radikal kararlar alınacağının sinyalini verdi.
Sözlerine, "Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun!" diyerek başlayan Torunoğulları, "Takım ve yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Yönetim kurulu toplantısından sonra bu kararları en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
