Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta final serisinin 2. maçında

Ekinox Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.Siyah-beyazlı ekip, serinin ilk maçında Fransız ekibine sahasında 72-60 kaybetti ve 1-0 geriye düştü.Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final eşleşmesinde rakibini 28 Nisan Salı günü deplasmanda yenerek seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, EuroCup'ta 7. kez karşı karşıya gelecek.İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.Siyah-beyazlı takımın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.EuroCup'ta şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.