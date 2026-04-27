Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül: 'Benim yerim dolacak'

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya ile noktaladı. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, şampiyonanın sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakan Büyükçıngıl'ın kazandığı madalyanın altın değerinde olduğunu söyleyen Taha Akgül, "Burada Hakan'ın kazandığı bronz madalya gerçekten altın madalya değerinde. Ben onun şampiyon olacağına yürekten inanıyordum. Özellikle Rus rakibini yendiğimizde zaten önünün açıldığını düşündüm. 'Sen burada şampiyon olacaksın.' dedim. Yarı finalde yenildiği Azerbaycanlı rakibi, tecrübeli bir güreşçi, bu yıl da şampiyon oldu. 3-1 kaybettik ama o maçta üstün taraf bizdik" diye konuştu.



'GELİŞİME AÇIK OLMALARINI GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR'



Millilerin şampiyona boyunca çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Akgül, sözlerine şöyle devam etti:



"Ağır sıklette artık kendimizi göstermemiz gerekiyordu. Benden sonra geçen sene madalya alamamıştık. Ama bu sene ilk madalyayı alarak kendisini gösterdi. Hakan'a burada artık madalya yetmez. İnşallah seneye şampiyonluk olacak. Fatih (Altunbaş) yine aynı şekilde. Ben bunu yürekten söylüyorum. Serbest stilde 4 madalya maçı yaptık, bir madalya aldık ama geçen seneye göre güreş anlamında arada uçurumlar var. Çocuklarımız gerçekten o kadar gençler ki... Güzel mücadele ettiler. Fatih, Rus rakibine karşı son anda kaybetti. İnşallah Fatih'in, Avrupa ve dünya şampiyonu olduğu günü de göreceğiz. Gelişime açık olmalarını görmek bizi mutlu ediyor. 22-23 yaşlarında bunları yapabiliyorlarsa demek ki biz onlara bir şeyler daha katabildiğimizde daha iyi yerlere gelecekler."



'ALLAH'IN İZNİYLE SERBEST STİLDE ROTASYON TUTACAK'



Serbest stil kadrosunda yaşanan değişimle ilgili gelen soru üzerine Akgül, şöyle cevap verdi:



"Rotasyon tutacak Allah'ın izniyle. Çünkü şu anda diğer ülkeler bu değişimi çoktan tamamladılar. Tecrübeli kadrolarla yarışıyorlar. Biz, olimpiyat sonrası yenilenmeye gittik. Bunda serbest güreşte ihtiyaç vardı. Grekoromen ve kadın takımımız çok tecrübeli ama serbestte bu değişime ihtiyaç vardı."



'MADALYAYLA KAPATMAK ÇOK DEĞERLİYDİ'



Şampiyonadan mutlu ayrıldığını dile getiren Taha Akgül, "Ben, çok mutlu ayrılıyorum. Madalyayla kapatmak çok değerliydi. Grekoromen ve kadınlar çok başarılı geçti. Serbestte zaten böyle bir sonuç bekliyorduk. Ama madalyasız dönmek bizi çok üzerdi. Orada son maçta madalya gelmesiyle sevinçli bir şekilde bu salondan ayrılıyoruz" yorumlarında bulundu.



'MİRASÇIMIZ GELİYOR, HAKAN GELİŞİME AÇIK'



Hakan Büyükçıngıl'dan umutlu olduklarını ifade eden Akgül, "Mirasçımız geliyor. Biraz daha mütevazı olmak istiyorum. Şu an çok eksikleri var. Üç seviye var diyelim; alt sınıf, orta sınıf, üst sınıf. Şu anda orta sınıfın üstlerine doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. Üst klasmana doğru gitmemize biraz zaman var. Üst klasmana gittiğimizde Zare, Petriashvili seviyesine çıkacağız inşallah. Onun için de biraz zamana ihtiyaç var. Hakan daha gelişime açık. Hakan'a hatta "Bir hafta dinleniyorsun sonra hemen ağırlık antrenmanlara başla.' dedim. Onunla bu saatten sonra artık daha özel ilgileneceğiz" dedi.



'TAHA AKGÜL'ÜN YERİ DOLACAK'



"Taha Akgül'ün yeri dolacak mı?" sorusuna başkan Akgül, "Taha Akgül'ün yeri Allah'ın izniyle dolacak. Ama dediğim gibi biraz daha seviyeye, tecrübeye ihtiyacı var. Çünkü o seviye en üst seviyeydi, farklı bir seviyeydi. Ama Allah'ın izniyle Hakan da o seviyeye çıkacaktır. Bugün o yeteneğini gösterdi, inancını gösterdi. Sonuna kadar savaşıyor. Bizi de dinliyor. Köşedeyim, tam dip dibeyiz böyle. Sağ olsun müsabaka esnasında bizi de dinliyor. Biz de ona ekstra bir motivasyon sağlıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.



