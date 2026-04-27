27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Galatasaray için Mattia Zanotti iddiası

Galatasaray, İsviçre'de Lugano forması giyen 23 yaşındaki İtalyan sağ bek Mattia Zanotti ile ilgileniyor.

calendar 27 Nisan 2026 11:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray, Lugano forması giyen İtalyan sağ bek oyuncusu Mattia Zanotti ile ilgileniyor.

DİĞER TALİPLERİ

Zanotti'ye Galatasaray dışında Avrupa'dan başka talipler de bulunuyor. Belçika'da Club Brugge ve Portekiz'den Porto da 23 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Zanotti'ye Avrupa'dan olan ilginin şu anda başlangıç aşamasında olduğu yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Sağ bekin yanı sıra sol bek ve sağ kanatta da oynayabilen Zanotti, bu sezon Lugano forması altında 30 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Lugano ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcunun, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
