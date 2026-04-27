Galatasaray için Mattia Zanotti iddiası

Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
GALATASARAY İLGİLENİYOR
Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray, Lugano forması giyen İtalyan sağ bek oyuncusu Mattia Zanotti ile ilgileniyor.
DİĞER TALİPLERİ
Zanotti'ye Galatasaray dışında Avrupa'dan başka talipler de bulunuyor. Belçika'da Club Brugge ve Portekiz'den Porto da 23 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.
Zanotti'ye Avrupa'dan olan ilginin şu anda başlangıç aşamasında olduğu yazıldı.
BU SEZON PERFORMANSI
Sağ bekin yanı sıra sol bek ve sağ kanatta da oynayabilen Zanotti, bu sezon Lugano forması altında 30 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Lugano ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcunun, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
