27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Fenerbahçe'de Aydınlar'dan adaylık kararı!

Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'de seçim olması durumunda aday olmaya karar verdi.

calendar 27 Nisan 2026 12:35 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 12:42
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de derbi yenilgisi ve şampiyonluk hasretinin uzaması sonrası seçim gündemi hareketlendi.

Başkan Sadettin Saran'ın 31 Aralık'ta sezon sonunda olağanüstü seçim olacağını duyurmasının ardından eski yönetici Hakan Safi ve Barış Göktürk, aday olacaklarını duyurmuştu.

Fenerbahçe ve TFF'nin eski yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar da seçim olması durumunda aday olma kararı aldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Mehmet Ali Aydınlar, daha önce kulüpte yöneticilik yapmıştı. Aydınlar, 2013'te başkan adayı olmuş ancak Aziz Yıldırım'a kaybetmişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
