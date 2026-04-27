Fenerbahçe'de Aydınlar'dan adaylık kararı!

Fenerbahçe'de derbi yenilgisi ve şampiyonluk hasretinin uzaması sonrası seçim gündemi hareketlendi.
Başkan Sadettin Saran'ın 31 Aralık'ta sezon sonunda olağanüstü seçim olacağını duyurmasının ardından eski yönetici Hakan Safi ve Barış Göktürk, aday olacaklarını duyurmuştu.
Fenerbahçe ve TFF'nin eski yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar da seçim olması durumunda aday olma kararı aldı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Mehmet Ali Aydınlar, daha önce kulüpte yöneticilik yapmıştı. Aydınlar, 2013'te başkan adayı olmuş ancak Aziz Yıldırım'a kaybetmişti.
