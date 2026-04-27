Yıldız futbolcu fazla alkolden dolayı bayıldı!

Everton forması giyen İngiliz futbolcu Jack Grealish, bir mekanda fenalık geçirdiği görüntülendi.



İngiliz basınından The Sun'ın göre Grealish, arkadaşlarıyla bulunduğu mekanda fazlaca alkol tüketti ve masa başında uyuyakaldı. 30 yaşındaki yıldızın o anları, mekanda bulunanlar taraftarlar tarafından kayda alındı.



TARAFTARLARDAN UYARI



Kısa sürede sosyal medyaya yayılan görüntüler, dakikalar içinde milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Yorumların çoğunda ise Grealish'in alkol tedavisi görmesi gerektiği vurgulandı.



DAHA ÖNCEDE BENZERİNİ YAŞADI



Jack Grealish daha öncede Manchester City'nin şampiyonluk kutlamalarında fazla alkol aldığı için yürüyemediği gözükmüş, Suudi Arabistan'a ise alkol alamayacağı sebebi ile gitmediği iddia edilmişti.



OLUMSUZ REFERANS İLE GELMEMİŞTİ



Öte yandan İngiliz futbolcunun geçen yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılmıştı. İngiliz basınında Grealish'in Sarı-Lacivertlileri reddetme sebebi olarak da Allan Saint-Maximin'in kendisine verdiği olumsuz referans olduğu ifade edilmişti.



PERFORMANSI



Bu sezon Everton adına 22 maça çıkan Grealish, 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.





