27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Yıldız futbolcu fazla alkolden dolayı bayıldı!

Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Jack Grealish, bir mekanda fazla alkol aldığı için bayıldığı görüntülendi.

calendar 27 Nisan 2026 12:18
Fotoğraf: X.com
Everton forması giyen İngiliz futbolcu Jack Grealish, bir mekanda fenalık geçirdiği görüntülendi.

İngiliz basınından The Sun'ın göre Grealish, arkadaşlarıyla bulunduğu mekanda fazlaca alkol tüketti ve masa başında uyuyakaldı. 30 yaşındaki yıldızın o anları, mekanda bulunanlar taraftarlar tarafından kayda alındı.

TARAFTARLARDAN UYARI

Kısa sürede sosyal medyaya yayılan görüntüler, dakikalar içinde milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Yorumların çoğunda ise Grealish'in alkol tedavisi görmesi gerektiği vurgulandı.

DAHA ÖNCEDE BENZERİNİ YAŞADI

Jack Grealish daha öncede Manchester City'nin şampiyonluk kutlamalarında fazla alkol aldığı için yürüyemediği gözükmüş, Suudi Arabistan'a ise alkol alamayacağı sebebi ile gitmediği iddia edilmişti.

OLUMSUZ REFERANS İLE GELMEMİŞTİ

Öte yandan İngiliz futbolcunun geçen yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılmıştı. İngiliz basınında Grealish'in Sarı-Lacivertlileri reddetme sebebi olarak da Allan Saint-Maximin'in kendisine verdiği olumsuz referans olduğu ifade edilmişti.

PERFORMANSI

Bu sezon Everton adına 22 maça çıkan Grealish, 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
