27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Balıkesirspor, Eskişehirspor ile rövanşa çıkıyor

Balıkesirspor, TFF 3. Lig play-off rövanş mücadelesinde Eskişehirspor ile karşılaşacak.

calendar 27 Nisan 2026 12:41 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 12:45
Haber: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki play-offun ilk maçında Eskişehirspor'u evinde taraftarı önünde 2-1 mağlup ederek avantajı eline geçiren Balıkesirspor 28 Nisan Salı günü rakibiyle tur için rövanşa çıkacak.

Eskişehir Fethi Heper Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Balıkesirspor her türlü galibiyet ve beraberlik halinde tur atlayacak.

Eskişehirspor'un tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzatmaya gidecek. Bu yıl normal sezonda Eskişehir'i deplasmanda 3-0 yenen, rövanşta 1-1 berabere kalıp, play-offun ilk maçını da kazanan Bal-Kes rakibine yine üstünlük sağlayıp yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Geçen sezon play-off finali oynamasına rağmen 2'nci lig hedefine ulaşamayan kırmızı-beyazlılarda başlatılan şampiyonluk primi kampanyasında destek 8 milyon 800 bin TL'ye ulaştı.
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.