Efeler Ligi'nde final heyecanı sürüyor!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.



Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



Başkent ekibi şampiyonluğa ulaşmak, sarı-kırmızılılar ise seriyi 4. maça taşımak için mücadele edecek.



Sahasındaki ilk maçı 3-1, deplasmandaki 2. karşılaşmayı da 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, bir galibiyet daha alırsa hem son 6 yılda hem de tarihinde 5. kez şampiyon olacak.



