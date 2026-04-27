27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Sergen Yalçın'dan oyuncularına Fenerbahçe örneği

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularına Fatih Karagümrük maçı öncesi uyarılarda bulunarak Fenerbahçe örneği verdi.

27 Nisan 2026 10:50
Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmenin verdiği moralle lige dönen BeşiktaşKaragümrük sürprize izin vermek istemiyor.

Kupayı öncelik alan ancak ligde de kayıp almak istemeyen Teknik Direktör Sergen YalçınSüper Lig'in son sırasında bulunan rakiplerinin küçümsenmemesi gerektiğini belirterek, bu konuda dikkatli olunmasını istedi.

''DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ''

Siyah-beyazlıların teknik patronu, "Karagümrük'ün artık düşmesi neredeyse belli... Ancak bu tür takımlara karşı daha dikkatli olunması gerekiyor. Bu saatten sonra hepsi kendini göstermek için oynayacak. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

''FENERBAHÇE ÖRNEĞİ''

Fenerbahçe'nin, zayıf rakibi karşısında mağlup olarak şampiyonluğu tehlikeye attığına vurgu yapan Sergen Yalçın, "Ne olursa olsun kupa moralini korumamamız için bu maçı kazanmak zorundayız. Bunu başaracağınızı biliyorum. Ama galibiyeti de garanti olarak görmeyin" yorumunu yaptı.

Yalçın'ın kupada sahaya çıkan kadroda, özellikle cezalı oyuncular nedeniyle bazı değişikliklere gideceği ifade edildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
