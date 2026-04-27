Francesco Farioli'den Deniz Gül'e övgü

Porto forması giyen Deniz Gül, Estrela deplasmanında 2-1 kazanılan maça damga vurdu. Milli futbolcu, biri penaltıdan olmak üzere takımının iki golünü attı.



Portekiz ekibinin teknik direktörü Francesco Farioli, Deniz Gül ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.



Farioli, "Bu onun için gerçekten önemli ve performansından çok memnunuz. Attığı iki golün yanı sıra bir kez daha harika bir maç çıkardı. Daha önce de söylediğim gibi, iyi bir gelişim gösteriyor." dedi.



Francesco Farioli, "Son aylarda gol atamaması çok tartışma ve yankı uyandırmıştı ancak o, her zaman takıma yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Attığı gollerin birkaç santimle iptal olduğu da oldu ama bu maçta takım için önemli bir günde hak ettiğini aldı." diye konuştu.



Porto forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan 21 yaşındaki Deniz Gül, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.



