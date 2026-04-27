27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Francesco Farioli'den Deniz Gül'e övgü

Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, milli futbolcu Deniz Gül ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

calendar 27 Nisan 2026 13:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Porto forması giyen Deniz Gül, Estrela deplasmanında 2-1 kazanılan maça damga vurdu. Milli futbolcu, biri penaltıdan olmak üzere takımının iki golünü attı.

Portekiz ekibinin teknik direktörü Francesco Farioli, Deniz Gül ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Farioli, "Bu onun için gerçekten önemli ve performansından çok memnunuz. Attığı iki golün yanı sıra bir kez daha harika bir maç çıkardı. Daha önce de söylediğim gibi, iyi bir gelişim gösteriyor." dedi.

Francesco Farioli, "Son aylarda gol atamaması çok tartışma ve yankı uyandırmıştı ancak o, her zaman takıma yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Attığı gollerin birkaç santimle iptal olduğu da oldu ama bu maçta takım için önemli bir günde hak ettiğini aldı." diye konuştu.

Porto forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan 21 yaşındaki Deniz Gül, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
