27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-09'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Gabor Gallai: "Maçı mücadelemizle kazandık"

Kadınlar Futbol Süper Ligi derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Gabor Gallai, maçı değerlendirdi.

calendar 27 Nisan 2026 16:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe ArsaVev'i 3-2 yenen Galatasaray GAİN'de teknik direktör Gabor Gallai, çok zorlu bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.
Maça iyi başladıklarını aktaran Gallai, "Çok zorlu bir karşılaşmaydı. Bu maçta erkenden golü bulduk. Fenerbahçe sonrasında ikinci golü buldu. Bundan dolayı bir şeyleri değiştirmemiz lazımdı. Oyuncularım, zihinsel olarak çok iyiydi. Bu yüzden takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, çok iyi bir geri dönüşe imza attıklarını aktararak, "Birkaç şeyi değiştirdik. Vitoria'yı santrfor olarak oyuna aldık. Bu da işe yaradı. Merkezi daha iyi kontrol etmeye başladık. Takımım bu maçı kazanmayı çok istedi. Maç öncesinde sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. Bu maçı mücadelemizle kazandık." şeklinde görüş belirtti.

Sezonun genel değerlendirmesini yapan Gallai, "Bu sezondan birçok ders çıkarttık. Bence takımım çok iyi gelişti. Sonuçta bugün de derbiyi kazandık. Sonuçtan memnunuz." dedi.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.