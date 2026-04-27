27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Hakim Beytullah Kalay, U15 Grekoromen'de bronz madalya kazandı

Hakim Beytullah Kalay, Kars'ta düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu.

calendar 27 Nisan 2026 15:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hakim Beytullah Kalay, U15 Grekoromen'de bronz madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yunuesmre Belediyespor'un başarılı güreşçisi Hakim Beytullah Kalay, Kars'ta düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 41 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Genç güreşçi, zorlu rakiplerin yer aldığı şampiyonada önemli bir başarıya imza atarken, elde ettiği dereceyle milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörleri Ömer Rona ve Murat Can, elde edilen dereceyle ilgili yaptığı açıklamada, buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getirerek, "Beytullah'tan beklentimiz şampiyonluktu. Ancak şampiyonadan kısa bir süre önce kolu kırıldı. Yaşadığı talihsiz sakatlık süreci hazırlıklarımızı olumsuz etkiledi. Buna rağmen böyle zorlu bir organizasyonda kürsüye çıkması önemli bir başarı. Sporcumuzla gurur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl daha sağlıklı bir süreç geçirerek hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.