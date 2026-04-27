Luka Modric maskeyle Dünya Kupası'nda

Serie A'nın 34. haftasında Milan ile Juventus arasında oynanan ve 0-0 sona eren maçta Luka Modric sakatlandı.



Karşılaşmanın son bölümünde Manuel Locatelli ile yaşadığı kafa kafaya çarpışma sonrası oyuna devam edemeyen Modric'in son durumu belli oldı.



Hırvat basınından Sportske Novosti'nin haberine göre; 40 yaşındaki futbolcunun elmacık kemiğinde çift kırık tespit edildi.



DÜNYA KUPASI'NDA KORUYUCU MASKE



Bu sakatlık nedeniyle kulüp sezonunu kapattığı belirtilen Hırvat yıldızın, FIFA Dünya Kupası'nda ise koruyucu maske ile forma giymesinin beklendiği ifade edildi.



