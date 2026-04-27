27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-390'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Luka Modric maskeyle Dünya Kupası'nda

40 yaşındaki Luka Modric'in, elmacık kemiğindeki çift kırık nedeniyle sezonu kapatırken FIFA Dünya Kupası'nda koruyucu maskeyle oynayabileceği öne sürüldü.

calendar 27 Nisan 2026 18:04 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 18:05
Haber: Sporx.com dış haberler
Serie A'nın 34. haftasında Milan ile Juventus arasında oynanan ve 0-0 sona eren maçta Luka Modric sakatlandı.

Karşılaşmanın son bölümünde Manuel Locatelli ile yaşadığı kafa kafaya çarpışma sonrası oyuna devam edemeyen Modric'in son durumu belli oldı.

Hırvat basınından Sportske Novosti'nin haberine göre; 40 yaşındaki futbolcunun elmacık kemiğinde çift kırık tespit edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA KORUYUCU MASKE

Bu sakatlık nedeniyle kulüp sezonunu kapattığı belirtilen Hırvat yıldızın, FIFA Dünya Kupası'nda ise koruyucu maske ile forma giymesinin beklendiği ifade edildi. 

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 38 39 45
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 35 37 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
