Süper Lig'de çılgın maç! 90'dan sonra 3 gol var!

90+6'da Güven Yalçın ve 90+7'de Meschack Elia'dan geldi.



Alanyaspor, son anlarda gelen 2 golle umutlansa da kalan saniyelerde başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Samsunspor oldu.





47. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Duarte'nin ortasında topla buluşan Hwang'ın şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat güçlükle kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları kornere gönderdi.



64. dakikada sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Mendes'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunu kaleci Victor iki hamlede kontrol etti.



71. dakikada Samsunspor'un merkezden geliştirdiği atakta Holse'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Mouandilmadji, Lima'dan sıyrılarak kaleci Victor ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Victor açılarak topu Mouandilmadji'nin ayağından alıp, tehlikeyi önledi.



90+2. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Enes Albak'ın pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin çaprazdan keleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 0-3



90+6. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3



90+7. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta topla son çizgiye inen Duarte'nin ortasında ön direkte Meschack topla buluştu. Bu futbolcunun topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3



Karşılaşma Samsunspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Alanya Oba



Hakemler: Ozan Ergün, Mert Bulut, Onur Gülter



Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy (Dk.68 İzzet Çelik), Lima, Ümit Akdağ (Dk. 46 Baran Moğultay), Hadergjonaj, Maestro (Dk. 87 Makouta), Janvier, Duarte, Hwang (Dk. 87 Enes Keskin), İbrahim Kaya (Dk. 46 Meschack), Mounie (Dk. 68 Güven Yalçın)



Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Mendes (Dk.90 Enes Albak), Borevkovic, Diabate (Dk. 57 Drongelen), Soner Gönül, Yunus Emre Çift (Dk. 57 Satka), Ntcham (Dk. 72 Makoumbou), Elayis Tavsan (Dk. 90 Coulibaly), Yalçın Kayan, Holse, Mouandilmadji



Goller: Dk. 37 Elayis Tavsan, Dk. 39 Ntcham, Dk. 90+2 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk. 90+6 Güven Yalçın, Dk. 90+7 Meschack (Corendon Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 18 Elayis Tavsan, Dk. 45 Diabate, Dk. 89 Soner Gönül (Samsunspor), Dk. 23 Mounie, Dk. 48 Lima (Corendon Alanyaspor)







Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, Samsunspor'u konuk etti.Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 3-2 kazandı.Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikadave 39. dakikadave 90+2. dakikadakaydetti.Alanyaspor'un golleri iseBu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Samsunspor, puanını 45'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı.Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Alanyaspor ise 33 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.Ligin 32. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise lider Galatasaray'ı ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.11. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Hadergjonaj ile kullandığı köşe vuruşunda top rakip savunma oyuncularından sekerek Janvier'e geldi. Bu futbolcunun gelişine sert volesinde kaleci İrfan Can Eğribayat topu güçlükle kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.