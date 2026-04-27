27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-035'
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
1-035'
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
2-2DA
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Süper Lig'de çılgın maç! 90'dan sonra 3 gol var!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin uzatma dakikalarında 3 gol atıldı.

calendar 27 Nisan 2026 19:03 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 19:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de çılgın maç! 90'dan sonra 3 gol var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, Samsunspor'u konuk etti.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 3-2 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Elayis Tavsan ve 39. dakikada Olivier Ntcham ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Alanyaspor'un golleri ise 90+6'da Güven Yalçın ve 90+7'de Meschack Elia'dan geldi. 

Alanyaspor, son anlarda gelen 2 golle umutlansa da kalan saniyelerde başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Samsunspor oldu. 

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Samsunspor, puanını 45'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı.

Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Alanyaspor ise 33 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

Ligin 32. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.

11. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Hadergjonaj ile kullandığı köşe vuruşunda top rakip savunma oyuncularından sekerek Janvier'e geldi. Bu futbolcunun gelişine sert volesinde kaleci İrfan Can Eğribayat topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Diabete'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Elayis Tavşan'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

39. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Mouandilmadji'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor ile Samsunspor arasında oynanan müsabakayı konuk ekip 3-2 kazandı.

47. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Duarte'nin ortasında topla buluşan Hwang'ın şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat güçlükle kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları kornere gönderdi.

64. dakikada sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Mendes'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunu kaleci Victor iki hamlede kontrol etti.

71. dakikada Samsunspor'un merkezden geliştirdiği atakta Holse'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Mouandilmadji, Lima'dan sıyrılarak kaleci Victor ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Victor açılarak topu Mouandilmadji'nin ayağından alıp, tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Enes Albak'ın pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin çaprazdan keleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 0-3

90+6. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

90+7. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta topla son çizgiye inen Duarte'nin ortasında ön direkte Meschack topla buluştu. Bu futbolcunun topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3

Karşılaşma Samsunspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ozan Ergün, Mert Bulut, Onur Gülter

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy (Dk.68 İzzet Çelik), Lima, Ümit Akdağ (Dk. 46 Baran Moğultay), Hadergjonaj, Maestro (Dk. 87 Makouta), Janvier, Duarte, Hwang (Dk. 87 Enes Keskin), İbrahim Kaya (Dk. 46 Meschack), Mounie (Dk. 68 Güven Yalçın)

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Mendes (Dk.90 Enes Albak), Borevkovic, Diabate (Dk. 57 Drongelen), Soner Gönül, Yunus Emre Çift (Dk. 57 Satka), Ntcham (Dk. 72 Makoumbou), Elayis Tavsan (Dk. 90 Coulibaly), Yalçın Kayan, Holse, Mouandilmadji

Goller: Dk. 37 Elayis Tavsan, Dk. 39 Ntcham, Dk. 90+2 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk. 90+6 Güven Yalçın, Dk. 90+7 Meschack (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Elayis Tavsan, Dk. 45 Diabate, Dk. 89 Soner Gönül (Samsunspor), Dk. 23 Mounie, Dk. 48 Lima (Corendon Alanyaspor)

 

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 9 3 57 32 66
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 9 11 11 38 41 38
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.