Sergen Yalçın: 'Kadroda ciddi değişiklikler olacak'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



"İç saha maçı oynayacağız. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Ligin son bölümü geldi artık. Sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası, ona çok değer veriyoruz. Bugün de önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz."



"Gayet başarılı bence. Bu iklimde 100 maç çok iyi bence Türk futbolunda. Çok önemli. İşler kötü gittiğinde ağır eleştiriler oluyor. Bence daha pozitif olunmalı. Taraftarımızın daha pozitif bakması lazım. Yeni bir yapılanma dönemi dedik, zaman lazım dedik. İlk bölümde işlerin yüzde 30'unu hallettik. Daha uzun bir zaman var. Kadro ile ilgili ciddi değişiklikler planlıyoruz sezon sonunda. Herkesi pozitif olmaya davet ediyorum. Sürekli negatif olarak bir yere varamayız."



