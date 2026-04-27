27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-034'
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
1-034'
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
2-2DA
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Sergen Yalçın: "Kadroda ciddi değişiklikler olacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi konuştu.

calendar 27 Nisan 2026 19:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın: 'Kadroda ciddi değişiklikler olacak'
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

"İç saha maçı oynayacağız. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Ligin son bölümü geldi artık. Sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası, ona çok değer veriyoruz. Bugün de önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz."

"Gayet başarılı bence. Bu iklimde 100 maç çok iyi bence Türk futbolunda. Çok önemli. İşler kötü gittiğinde ağır eleştiriler oluyor. Bence daha pozitif olunmalı. Taraftarımızın daha pozitif bakması lazım. Yeni bir yapılanma dönemi dedik, zaman lazım dedik. İlk bölümde işlerin yüzde 30'unu hallettik. Daha uzun bir zaman var. Kadro ile ilgili ciddi değişiklikler planlıyoruz sezon sonunda. Herkesi pozitif olmaya davet ediyorum. Sürekli negatif olarak bir yere varamayız."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 9 3 57 32 66
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 9 11 11 38 41 38
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
