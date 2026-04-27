27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-014'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Cevabı sahada verdi"

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından Victor Osimhen ile ilgili bir paylaşım yaptı ve bu paylaşımına, "Cevabı sahada verdi." yazdı.

calendar 27 Nisan 2026 16:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde gol atan Victor Osimhen'in golün ardından sevincinin fotoğraflarını paylaştı.

Galatasaray, bu paylaşımına, "Cevabı sahada verdi." yazdı.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Victor Osimhen için TFF'ye başvurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Osimhen'in kolundaki koruyucu donanımın "sertliği" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli kurmaylar, ekipmanın ikili mücadelelerde sporcu sağlığını tehlikeye atabileceği iddiasıyla inceleme talep etti.

Galatasaray, bu başvurunun ardından Osimhen için savunma yaptı ve Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe derbisinde sahada yer aldı.

OSIMHEN'DEN AÇIKLAMA

Osimhen, derbinin ardından konuyla ilgili, "Haberlere çok fazla bakmıyorum ama tesise geldiğim zaman kulüpten biri bana bunlardan bahsetti. Bu insanları anlamıyorum. Sonuçta ligin en iyi takımına karşı mücadele edecekler. Fakat böyle bir şeyden şikayet edilmesi bana çok mantıklı gelmemişti. Ben buraya geldim, golümü attım, işimi yaptım ve en iyi şekilde mesajımı verdiğimi düşünüyorum. Önemli olan da buydu benim için." demişti.

Galatasaray'ın paylaşımında kullandığı fotoğraflar:








Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.