27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-011'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Fenerbahçe'de kritik saatler: Açıklama bekleniyor

Fenerbahçe yönetim kurulu, derbi yenilgisi sonrası bugün saat 14.00'te toplandı. Sarı-lacivertlilerdeki toplantı saat 16.00 sularında sona erdi. Fenerbahçe'de toplantının ardından açıklama bekleniyor.

calendar 27 Nisan 2026 16:19
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 3-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrası olağanüstü toplandı.

Sarı lacivertliler bugün saat 14.00'te toplandı. Bu toplantıda Domenico Tedesco, Devin Özek ve bazı futbolcuların gelecekleriyle ilgili alınabilecek kararlar masaya yatırıldı.

Fenerbahçe'de gerçekleşen toplantı saat 16.00 sularında sona erdi. Sarı-lacivertlilerde yönetimden Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş, toplantı sonrası saat 16.15 sularında kulüp binasından ayrıldı.

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Futbol şubesi sorumlusu Ertan Torunoğulları, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda radikal kararlar alınacağının sinyalini verdi.

Sözlerine, "Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun!" diyerek başlayan Torunoğulları, "Takım ve yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Yönetim kurulu toplantısından sonra bu kararları en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
