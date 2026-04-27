27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-011'
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
M. United-Brentford
22:00
Espanyol-Levante
22:00
Cagliari-Atalanta
19:30
Lazio-Udinese
21:45

Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonlar Ligi, Manisa'da başladı

Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonlar Ligi, Manisa'da start aldı.

calendar 27 Nisan 2026 16:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonlar Ligi (Deaf Champions League - DCL) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde başladı.
Şampiyonanın açılış karşılaşması, Turgutlu Şehir Stadyumu'nda Manisa İşitme Engelliler Spor ile Almanya temsilcisi GTSV Frankfurt arasında oynandı.

Mücadele GTSV Frankfurt'un 5-4'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı konuşmada, kentin böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bilal Cansu da maçların Manisa'daki 4 stadyumda oynanacağını, turnuvaya yaklaşık 400 sporcunun katıldığını söyledi.

Türkiye, Almanya, Fransa, Yunanistan ve İngiltere'den 10 takımın mücadele ettiği organizasyon, 2 Mayıs'ta sona erecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
