28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

NBA play-off'larında Thunder, konferans yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 131-122 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve konferans yarı finaline kaldı.

calendar 28 Nisan 2026 10:55
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Mortgage Matchup Center'da oynanan Batı Konferansı ilk tur 4. maçında Suns'a konuk olan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 8 asist ve Chet Holmgren'in 24 sayı, 12 ribauntluk katkısıyla galip geldi.

Suns'ta ise Devin Booker 24, Jalen Green ve Dillon Brooks 23'er sayı kaydetti.

Thunder, konferans yarı finalinde Los Angeles Lakers-Houston Rockets (3-1) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- Nuggets seriye tutundu

Denver Nuggets, Ball Arena'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 125-113 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi.

Ev sahibi takımda Nikola Jokic 27 sayı, 12 ribaunt, 16 asist ve Jamal Murray 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Timberwolves'ta ise Julius Randle 27 ve Ayo Dosunmu 18 sayı üretti.

Orlando Magic ise sahasında Detroit Pistons'ı 94-88 mağlup etti ve seride 3-1 üstünlük yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
