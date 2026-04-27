Fatih Tekke: 'Sorumlu ben ve ekibim'

"SORUMLUSU BENİM!"
Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Tekke "13 aydır, belki daha fazla oldu... Kötü oynadığımız bir ilk yarı. Konyaspor'un golleri kadar, daha net kaçırdıkları da var. Biz de iki tane atabilirdik. Tempo, istek, konumlanma olarak hiçbir şey göremedik. Bunu içeride de söyledim. Sorumlusu Fatih Tekke ve ekibidir!
İkinci yarı tüm riskleri aldık ve uzunlarla oynamaya çalıştık. Bir oyuncunun olmaması, bizim için çok oynamaması anlamına geliyor. Bu maçta değil, bütün maçlarda doğru oynamalısınız. Her maça 3-4 planla hazırlanıyoruz." dedi.
"İLK YARI FECAATTİ!"
Açıklamalarına devam eden Fatih Tekke "İlk yarı için olumlu konuşacak hiçbir şey yok! Sorumlu ben ve ekibim! Bunu düşünmem lazım! Uzun zamandır bu kadar kötü oynadığımız ne Trabzonspor, ne de başka takımlarda hatırlamıyorum! İlk yarı fecaatti! İkinci yarı daha iyiydik.
Antrenmanda bile 'Ben iyiyim' demek yetmez! 'Ben en iyisini yapacağım' demek lazım. Tekrar söylüyorum sorumlusu ben ve ekibim!" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Ligdeki hedefleri hakkında konuşan Fatih Tekke "İkincilik şansımız var ama üçüncülük yakalamamız gereken bir hedef. Birincilik hedefini ise bugün kaybettik sanırım." dedi.
BASIN TOPLANTISI
İkinci yarı aldığı tüm riskler ve değişikliklerin hemen karşılığını bulduğunu anlatan Tekke, "Belki de geldiğimden bu yana antrenörlük kariyerimdeki en kötü ilk yarılardan birisi oldu. Bunun sebebini kendime yazmak zorundayım. Son bölümdeki küçük detaylarla maç dönebilirdi, Konyaspor ikinci yarı iyi savunma yaptı." dedi.
Ligde yakaladıkları ikincilik fırsatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekke, "Bu oyuncularla buraya kadar geldik. Özellikle bugün galip gelseydik üçüncülüğümüz garanti olacaktı. Sonra ikinciliği hedef olarak belirleyecektik. Dolayısıyla maç maç gitmek zorundayız. Alt tarafıyla, üst tarafıyla zor geçen bir lig oldu. Oyuncularıma bu umudu yeşerttikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Tekke, Trabzonspor'un Avrupa'da olması gerektiğini ve bu aşamada ciddi kadrolara ihtiyaç duyduklarını, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hedeflerinin kupayı almak olduğunu dile getirdi.