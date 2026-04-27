Trabzonspor fırsatı kaçırdı! Beşiktaş yine puan kaybetti!

Süper Lig'de 31. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş sahneye çıktı.
TRABZONSPOR FIRSATI KAÇIRDI!
Konyaspor deplasmanında kazanarak ligde ikinci sıraya yükselmek isteyen Trabzonspor, hayalini gerçekleştiremedi! Fatih Tekke ve öğrencileri, Konyaspor'a 2-1 kaybetti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLA!)
BEŞİKTAŞ ZAYIF RAKİBİNE TAKILDI!
Ligde dördüncü sıradaki yerini korumak isteyen Beşiktaş, son sırada yer alan Fatih Karagümrük karşısında galibiyet bulmayı arzularken, istediğini alamadı. Dolmabahçe'deki mücadele 0-0 bitti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLA!)
