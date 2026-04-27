27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-086'
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-081'
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

Bartuğ Elmaz: "Biraz dezavantajımız var"

Fatih Karagümrük futbolcusu Bartuğ Elmaz, Beşiktaş maçının sonrası konuştu.

calendar 27 Nisan 2026 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Karagümrük futbolcusu Bartuğ Elmaz, 0-0 sona eren Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, "Bu tip maçlar bizim için çok önemli. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, iyi mücadele ettik. Özellikle ilk yarıda iyi bir oyunumuz vardı. İkinci yarıda biraz sıkıntılar yaşadık ama 1 puan da bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Bartuğ, "Biraz dezavantajımız var ancak önümüzde daha 3 maç bulunuyor. En iyi şekilde hazırlanıp ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz." ifadeleriyle sözlerine son verdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
