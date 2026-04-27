Beşiktaş'tan eski futbolcularına forma jesti!

"İkinci Başkanımız Hakan Daltaban ile Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanımız Murat Kılıç, 2015-17 yılları arasında formamızı giyen, bu dönemde kazandığımız iki Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Marcelo Guedes ile 2020-22 yılları arasında formamızı terleten ve o dönemde kazandığımız bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Josef de Souza'ya, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'le Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı müsabaka öncesinde düzenlenen törende, kulübümüze katkıları için teşekkür etti ve 100. yıl formamızı hediye etti.

Taraftarlarımız, kulübümüzde iz bırakan Marcelo ile Josef'e sevgi tezahüratlarında bulundu."