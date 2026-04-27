27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
1-013'
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-010'
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
0-128'

Beşiktaş'tan eski futbolcularına forma jesti!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırladığı maçın öncesinde eski futbolcuları Marcelo ve Josef de Souza'ya forma takdim etti.

27 Nisan 2026 21:21
Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş, mücadele öncesi Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı eski futbolcuları Marcelo ve Josef de Souza'ya forma takdim etti.



Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"İkinci Başkanımız Hakan Daltaban ile Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanımız Murat Kılıç, 2015-17 yılları arasında formamızı giyen, bu dönemde kazandığımız iki Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Marcelo Guedes ile 2020-22 yılları arasında formamızı terleten ve o dönemde kazandığımız bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Josef de Souza'ya, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'le Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı müsabaka öncesinde düzenlenen törende, kulübümüze katkıları için teşekkür etti ve 100. yıl formamızı hediye etti.

Taraftarlarımız, kulübümüzde iz bırakan Marcelo ile Josef'e sevgi tezahüratlarında bulundu."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.