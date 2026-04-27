Beşiktaş'a kötü haber: Rıdvan Yılmaz

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş'a kötü haber geldi.
Siyah-Beyazlılar'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, rakip takımdan Barış Kalaycı'yı formasından çekmesinin ardından 77. dakikada sarı kart gördü.
Bu sarı kartın ardından Rıdvan Yılmaz, Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.
