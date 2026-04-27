27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
1-013'
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-010'
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
0-128'

Beşiktaş'a kötü haber: Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartın ardından Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.

27 Nisan 2026 21:37 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 21:52
Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş'a kötü haber geldi. 

Siyah-Beyazlılar'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, rakip takımdan Barış Kalaycı'yı formasından çekmesinin ardından 77. dakikada sarı kart gördü. 

Bu sarı kartın ardından Rıdvan Yılmaz, Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
