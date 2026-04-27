Ziraat Bankkart son 6 yılda 5'inci kez şampiyon

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 5'inci şampiyonluğunu elde etti.



Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley'den sonra Efeler Ligi'nde de zirvede yer aldı.



Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-1, 3-2 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.



Ziraat Bankkart böylece hem son 6 sezonda hem de tarihinde 5'inci kez ligde mutlu sona ulaştı.



Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 4'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.



Efeler Ligi kupası 6 yıldır Ankara'da



Lig şampiyonu, peş peşe 6'ncı defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023, 2025 ve 2026, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.



Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakaladı.



Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) takip ediyor.



Galatasaray'ın şampiyonluk hasreti 37 yıla çıktı



Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.



Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.



Şampiyonlar



Voleybol Efeler Ligi'nin geride kalan 56 sezonunda en başarılı takımlar ve şampiyonluğa ulaşanların listesi şöyle:



Takım Şampiyonluk

Eczacıbaşı 12

Halkbank 10

Fenerbahçe 5

Ziraat Bankası 5

Galatasaray 4

Arkas Spor 4

Arçelik 3

Erdemirspor 3

Netaş 3

İETT 3

İstanbul BŞB 1

Muhafızgücü 1

Büyükdere Boronkay 1





Sezon Şampiyon

1970-1971 Galatasaray

1971-1972 İETT

1972-1973 İETT

1973-1974 İETT

1974-1975 Muhafızgücü

1975-1976 Eczacıbaşı

1976-1977 Büyükdere Boronkay

1977-1978 Eczacıbaşı

1978-1979 Eczacıbaşı

1979-1980 Eczacıbaşı

1980-1981 Eczacıbaşı

1981-1982 Eczacıbaşı

1982-1983 Eczacıbaşı

1983-1984 Eczacıbaşı

1984-1985 Eczacıbaşı

1985-1986 Eczacıbaşı

1986-1987 Galatasaray

1987-1988 Galatasaray

1988-1989 Galatasaray

1989-1990 Eczacıbaşı

1990-1991 Eczacıbaşı

1991-1992 Halkbank

1992-1993 Halkbank

1993-1994 Halkbank

1994-1995 Halkbank

1995-1996 Halkbank

1996-1997 NETAŞ

1997-1998 NETAŞ

1998-1999 NETAŞ

1999-2000 Arçelik

2000-2001 Arçelik

2001-2002 Erdemir

2002-2003 Arçelik

2003-2004 Erdemir

2004-2005 Erdemir

2005-2006 Arkas Spor

2006-2007 Arkas Spor

2007-2008 Fenerbahçe

2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2009-2010 Fenerbahçe

2010-2011 Fenerbahçe

2011-2012 Fenerbahçe

2012-2013 Arkas Spor

2013-2014 Halkbank

2014-2015 Arkas Spor

2015-2016 Halkbank

2016-2017 Halkbank

2017-2018 Halkbank

2018-2019 Fenerbahçe

2019-2020 Lig tamamlanamadı

2020-2021 Ziraat Bankası

2021-2022 Ziraat Bankası

2022-2023 Ziraat Bankası

2023-2024 Halkbank

2024-2025 Ziraat Bankası

2025-2026 Ziraat Bankası



