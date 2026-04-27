Ziraat Bankkart son 6 yılda 5'inci kez şampiyon

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 5'inci şampiyonluğunu elde etti.
Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley'den sonra Efeler Ligi'nde de zirvede yer aldı.
Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-1, 3-2 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.
Ziraat Bankkart böylece hem son 6 sezonda hem de tarihinde 5'inci kez ligde mutlu sona ulaştı.
Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 4'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.
Efeler Ligi kupası 6 yıldır Ankara'da
Lig şampiyonu, peş peşe 6'ncı defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023, 2025 ve 2026, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakaladı.
Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) takip ediyor.
Galatasaray'ın şampiyonluk hasreti 37 yıla çıktı
Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.
Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.
Şampiyonlar
Voleybol Efeler Ligi'nin geride kalan 56 sezonunda en başarılı takımlar ve şampiyonluğa ulaşanların listesi şöyle:
Takım Şampiyonluk
Eczacıbaşı 12
Halkbank 10
Fenerbahçe 5
Ziraat Bankası 5
Galatasaray 4
Arkas Spor 4
Arçelik 3
Erdemirspor 3
Netaş 3
İETT 3
İstanbul BŞB 1
Muhafızgücü 1
Büyükdere Boronkay 1
Sezon Şampiyon
1970-1971 Galatasaray
1971-1972 İETT
1972-1973 İETT
1973-1974 İETT
1974-1975 Muhafızgücü
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Büyükdere Boronkay
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Eczacıbaşı
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Eczacıbaşı
1983-1984 Eczacıbaşı
1984-1985 Eczacıbaşı
1985-1986 Eczacıbaşı
1986-1987 Galatasaray
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 Galatasaray
1989-1990 Eczacıbaşı
1990-1991 Eczacıbaşı
1991-1992 Halkbank
1992-1993 Halkbank
1993-1994 Halkbank
1994-1995 Halkbank
1995-1996 Halkbank
1996-1997 NETAŞ
1997-1998 NETAŞ
1998-1999 NETAŞ
1999-2000 Arçelik
2000-2001 Arçelik
2001-2002 Erdemir
2002-2003 Arçelik
2003-2004 Erdemir
2004-2005 Erdemir
2005-2006 Arkas Spor
2006-2007 Arkas Spor
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Arkas Spor
2013-2014 Halkbank
2014-2015 Arkas Spor
2015-2016 Halkbank
2016-2017 Halkbank
2017-2018 Halkbank
2018-2019 Fenerbahçe
2019-2020 Lig tamamlanamadı
2020-2021 Ziraat Bankası
2021-2022 Ziraat Bankası
2022-2023 Ziraat Bankası
2023-2024 Halkbank
2024-2025 Ziraat Bankası
2025-2026 Ziraat Bankası
