28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Osimhen, derbi ateşini Kemerburgaz'da yaktı!

Galatasaraylı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanlara damga vurdu. Derbide ilk golü atan ve perdeyi açan Nijeryalı golcü, galibiyette büyük pay sahibi oldu.

calendar 28 Nisan 2026 08:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Osimhen, derbi ateşini Kemerburgaz'da yaktı!
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesi yapılan son antrenmanlara damga vurdu.

Osimhen, 3-0'lık Fenerbahçe zaferinin ardından "Son üç idmanda çok iyi mücadele ettik. Bu, maçtan bile daha istekli, şiddetli ve yorucu idmandı" dedi.

Osimhen'in özellikle cuma ve cumartesi günü Kemerburgaz'da gerçekleşen antrenmanlara damgasını vurduğu ortaya çıktı. "Hepinizden daha çok çalışacağım" diyerek takım arkadaşlarına seslenen Nijeryalı yıldız, tesisteki negatif havayı bir anda pozitife çevirdi.

Osimhen'e antrenmanda Leroy Sane de eşlik edince Okan Buruk rahatladı ve Fenerbahçe planlamasını hücum ağırlıklı bir futbol üzerine yaptı.

Beraberlik yeterli olmasına rağmen sarı-kırmızılı takım derbiyi farklı kazandı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
IAB
