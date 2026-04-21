Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi: Pape Matar Sarr

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, birçok bölgeye takviye yapmayı hedefliyor.



Bu bölgelerden biri de merkez orta saha. Sarı-lacivertliler, Fred ve İsmail Yüksek'i satış listesine koyarken, Edson Alvarez'in de bonservisini almayı düşünmüyor.



İLK TEMAS KURULDU



Orta sahada yaşanacak sayısal eksikliği gidermek adına gündeme gelen isimlerden biri ise Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr. 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için menajerler aracılığıyla ilk temas kuruldu.



Piyasa değeri 32 milyon euro olan Senegalli futbolcunun, Tottenham'ın küme düşmesi halinde takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor. Görüşmelerin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.



2020 yılında Generation Foot'tan Metz'e transfer olan Sarr, 2021'de 16 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle Tottenham'a katıldı.



PERFORMANSI



İngiliz ekibinde forma giydiği süreçte bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.







