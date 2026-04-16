15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
4-3
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
0-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
0-2
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
2-1

Erling Haaland, Arda Güler'e kayıtsız kalamadı!

Manchester City'nin yıldız santrforu Erling Haaland, milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili paylaşımda bulundu.

calendar 16 Nisan 2026 01:46 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 02:12
Haber: Sporx.com
Real Madrid'in Bayern Münih ile oynadığı maçta attığı iki olağanüstü golün yanı sıra performansıyla da damga vuran Arda Güler, dünya gündemine oturdu.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Manuel Neuer gibi tecrübeli bir kaleciyi oldukça zor duruma düşüren Arda Güler'e hayran kalan isimlerden biri olarak dikkat çekti.

Snapchat hesabından Arda Güler'in fotoğrafını paylaşan Norveçli yıldız Haaland, "Bu an için doğmak..." notunu düştü.



Haaland'ın adı zaman zaman Real Madrid ile anılırken, 25 yaşındaki yıldız golcünün bu paylaşımından sonra sosyal medyadaki futbolseverler, "Bir gün beraber oynarlar mı acaba?" sorusunu sormaya başladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
