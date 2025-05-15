Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 12:24 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 12:24

19 Mayıs'ta Bankalar Açık Mı, Kapalı Mı? 2025

Yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de "19 Mayıs'ta bankalar açık mı 2025" sorusu. Müşteriler, bu önemli resmi tatilde bankaların çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, 2025 resmi tatil takvimine göre 19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı? İşte 19 Mayıs bankalar açık mı sorusunun cevabı

19 Mayıs'ta Bankalar Açık Mı, Kapalı Mı? 2025
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, resmi tatil takvimi yeniden merak konusu oldu. Öğrencilerden kamu personeline, özel sektör çalışanlarından plan yapmayı düşünenlere kadar pek çok kişi, 19 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar…

 19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşları gibi bankaların da 19 Mayıs 2025 tarihinde kapalı olması beklenmektedir. Resmi tatillerde bankalar genellikle hizmet vermemekte ve tüm şubeleri tatil yapmaktadır.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil olsa da 18 Mayıs için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.

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