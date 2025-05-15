19 Mayıs'ta Bankalar Açık Mı, Kapalı Mı? 2025

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, resmi tatil takvimi yeniden merak konusu oldu. Öğrencilerden kamu personeline, özel sektör çalışanlarından plan yapmayı düşünenlere kadar pek çok kişi, 19 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar…

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşları gibi bankaların da 19 Mayıs 2025 tarihinde kapalı olması beklenmektedir. Resmi tatillerde bankalar genellikle hizmet vermemekte ve tüm şubeleri tatil yapmaktadır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil olsa da 18 Mayıs için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.