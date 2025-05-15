Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 12:10 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 12:10

19 Mayıs'ta Eczaneler Açık mı, Kapalı mı? 2025

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, vatandaşların merak ettiği önemli konulardan biri de sağlık hizmetlerinin durumu. Özellikle ilaç ihtiyaçları söz konusu olduğunda, "19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?" sorusu büyük önem taşıyor. Peki, 19 Mayıs 2025 tarihinde eczaneler hizmet verecek mi? İşte detaylı bilgiler...

19 Mayıs'ta Eczaneler Açık mı, Kapalı mı? 2025
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19 Mayıs resmi tatil olduğundan bazı işletmeler faaliyetlerine ara verecek. Kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken sağlık kurumlarından olan Aile Sağlığı Merkezleri tam gün kapalı olacak. Benzer şekilde devlet hastanelerinin acil servisleri açık olacak. Özel hastanelerde ise doktorların bazıları izinli olabiliyor. Eczanelerde ilaç almak isteyenler ise "19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı" sorusuna cevap arıyor. Peki bugün eczaneler çalışacak mı, tatil mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak ve bu durum birçok iş yerinin faaliyetlerine ara vermesine neden olacak. Kamu kurumlarının tamamı kapalı olacağı gibi, sağlık kuruluşlarından olan Aile Sağlığı Merkezleri de tam gün hizmet vermeyecek. Devlet hastanelerinin acil servisleri ise her zaman olduğu gibi 19 Mayıs'ta da açık olacak ve acil durumlarda hizmet vermeye devam edecek. Özel hastanelerde ise doktorların bir kısmı izinli olabileceği için poliklinik hizmetlerinde aksamalar yaşanabilir.

İlaç ihtiyacı olan vatandaşlar ise "19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle düzenli ilaç kullananlar veya olası bir sağlık sorununa karşı hazırlıklı olmak isteyenler için eczanelerin durumu kritik önem taşıyor.

19 MAYIS'TA ECZANELER KAPALI, NÖBETÇİ ECZANELER HİZMETTE

Resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda normal eczaneler kapalı olacak. Ancak, vatandaşların ilaç ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler, tatil günlerinde de belirli saatler arasında açık kalarak acil ilaç ihtiyaçlarını karşılayacak.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler hafta içi ve cumartesi günleri saat 09:00 / 18:00 arasında hizmet veriyor. Pazar günleri ise nöbetçi eczaneler açık oluyor.

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