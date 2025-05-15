İstanbulspor - Boluspor Maçı Canlı İzle Şifresiz | İstanbulspor - Boluspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

İstanbulspor - Boluspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

İSTANBULSPOR - BOLUSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in [Mevcut haftaya göre lig haftası bilgisi eklenecek] haftasında Boluspor'u konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Boluspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynanan iki maçı da Boluspor kazandı. Boluspor, İstanbulspor deplasmanında oynadığı müsabakayı 2-1, kendi sahasında oynadığı mücadeleyi ise 1-0'lık skorlarla galip tamamladı.

İstanbulspor: İsa, Okan, Coly, Duhan, Yunus, Vorobjovas, Abdullah, Loshaj, Sambissa, Kyassou Diarra, Emir

Boluspor: Çağlar, Fethi, Oulare, Iskandarli, Enes, İshak, Oğuz, Lico, Hasani, Mukairu, Aleksic