Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 16:14 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 16:14

İstanbulspor - Boluspor Maçı Canlı İzle Şifresiz | İstanbulspor - Boluspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

İstanbulspor - Boluspor maçı TRT Spor canlı izle şifresiz | İstanbulspor - Boluspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Spor canlı izlenebilecek olan İstanbulspor - Boluspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, İstanbulspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İstanbulspor - Boluspor maçı canlı yayın izleme detayları...

İstanbulspor - Boluspor Maçı Canlı İzle Şifresiz | İstanbulspor - Boluspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
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İstanbulspor - Boluspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

İSTANBULSPOR - BOLUSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

İSTANBULSPOR - BOLUSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULSPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in [Mevcut haftaya göre lig haftası bilgisi eklenecek] haftasında Boluspor'u konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Boluspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BU SEZON LİGDE OYNANAN İKİ MAÇI BOLUSPOR KAZANDI!

Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynanan iki maçı da Boluspor kazandı. Boluspor, İstanbulspor deplasmanında oynadığı müsabakayı 2-1, kendi sahasında oynadığı mücadeleyi ise 1-0'lık skorlarla galip tamamladı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

İstanbulspor: İsa, Okan, Coly, Duhan, Yunus, Vorobjovas, Abdullah, Loshaj, Sambissa, Kyassou Diarra, Emir

Boluspor: Çağlar, Fethi, Oulare, Iskandarli, Enes, İshak, Oğuz, Lico, Hasani, Mukairu, Aleksic

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